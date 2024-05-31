Мать убитой разведчиками РФ девушки в ЛНР заявила о проблемах с полицией

01 июня 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Военных будут судить за убийство девушки из ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать убитой 23-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных, заявила, что полиция не хотела расследовать исчезновение ее дочери. Об этом рассказала сама женщина. «Полицейские не желали расследовать дело и в ответ на ее просьбу помочь заявляли, что „когда девушка нагуляется, тогда и придет“» — поделилась Татьяна Давронова с «Лентой.ру». По ее словам, дело «сдвинулось с мертвой точки» лишь после обращения женщины в Следственный комитет. Давронова считает, что из-за волокиты и нежелания полицейских работать пропали ценные улики — например, записи с камер наблюдения в кафе «Радуга». Именно откуда военнослужащие похитили ее дочь. Ранее два разведчика похитили девушку в ЛНР и жестоко убили. Потерпевшую зарезали ножом, затем взорвали тело гранатами, чтобы скрыть следы преступления. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд. Позже стало известно, что сообщника военных, убивших девушку, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать убитой 23-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных, заявила, что полиция не хотела расследовать исчезновение ее дочери. Об этом рассказала сама женщина. «Полицейские не желали расследовать дело и в ответ на ее просьбу помочь заявляли, что „когда девушка нагуляется, тогда и придет“» — поделилась Татьяна Давронова с «Лентой.ру». По ее словам, дело «сдвинулось с мертвой точки» лишь после обращения женщины в Следственный комитет. Давронова считает, что из-за волокиты и нежелания полицейских работать пропали ценные улики — например, записи с камер наблюдения в кафе «Радуга». Именно откуда военнослужащие похитили ее дочь. Ранее два разведчика похитили девушку в ЛНР и жестоко убили. Потерпевшую зарезали ножом, затем взорвали тело гранатами, чтобы скрыть следы преступления. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд. Позже стало известно, что сообщника военных, убивших девушку, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали.