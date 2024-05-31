31 мая 2024

Мать убитой разведчиками РФ девушки в ЛНР заявила о проблемах с полицией

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Военных будут судить за убийство девушки из ЛНР Фото:

Мать убитой 23-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных, заявила, что полиция не хотела расследовать исчезновение ее дочери. Об этом рассказала сама женщина.

«Полицейские не желали расследовать дело и в ответ на ее просьбу помочь заявляли, что „когда девушка нагуляется, тогда и придет“» — поделилась Татьяна Давронова с «Лентой.ру». По ее словам, дело «сдвинулось с мертвой точки» лишь после обращения женщины в Следственный комитет.

Давронова считает, что из-за волокиты и нежелания полицейских работать пропали ценные улики — например, записи с камер наблюдения в кафе «Радуга». Именно откуда военнослужащие похитили ее дочь.

Ранее два разведчика похитили девушку в ЛНР и жестоко убили. Потерпевшую зарезали ножом, затем взорвали тело гранатами, чтобы скрыть следы преступления. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд. Позже стало известно, что сообщника военных, убивших девушку, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали.

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Мать убитой 23-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных, заявила, что полиция не хотела расследовать исчезновение ее дочери. Об этом рассказала сама женщина. «Полицейские не желали расследовать дело и в ответ на ее просьбу помочь заявляли, что „когда девушка нагуляется, тогда и придет“» — поделилась Татьяна Давронова с «Лентой.ру». По ее словам, дело «сдвинулось с мертвой точки» лишь после обращения женщины в Следственный комитет. Давронова считает, что из-за волокиты и нежелания полицейских работать пропали ценные улики — например, записи с камер наблюдения в кафе «Радуга». Именно откуда военнослужащие похитили ее дочь. Ранее два разведчика похитили девушку в ЛНР и жестоко убили. Потерпевшую зарезали ножом, затем взорвали тело гранатами, чтобы скрыть следы преступления. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд. Позже стало известно, что сообщника военных, убивших девушку, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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