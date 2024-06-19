В Ростовской области больше суток не могут потушить нефтебазу после удара ВСУ

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В Ростовской области продолжает гореть нефтебаза после удара беспилотника ВСУ
В Ростовской области продолжает гореть нефтебаза после удара беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области продолжаются сложности с ликвидацией пожара на нефтебазе в Азове после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается», — написал Голубев в своем telegram-канале.

Около 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций продолжают интенсивные работы по тушению пожара, заключил губернатор.

В Азовском районе Ростовской области была атакована нефтебаза четырьмя ударными БПЛА ВСУ, в результате чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 3,2 тысячи квадратных метров. На месте работают 200 человек и 49 единиц техники, включая пожарный поезд.

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В Ростовской области продолжаются сложности с ликвидацией пожара на нефтебазе в Азове после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. «К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается», — написал Голубев в своем telegram-канале. Около 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций продолжают интенсивные работы по тушению пожара, заключил губернатор. В Азовском районе Ростовской области была атакована нефтебаза четырьмя ударными БПЛА ВСУ, в результате чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 3,2 тысячи квадратных метров. На месте работают 200 человек и 49 единиц техники, включая пожарный поезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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