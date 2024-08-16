16 августа 2024

Основатель обувной компании Zenden удивился попаданию в список иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Основатель российской обувной компании Zenden не будет уезжать из России и оспорит новый статус иноагента Фото:

Основатель российской обувной компании Zenden Андрей Павлов (признан Минюстом РФ иноагентом) удивился включению его Минюстом в список иноагентов. Он рассказал, что не будет уезжать из России и оспорит новый статус.

«Если это я, то только с гордостью беру», — сказал Андрей Павлов в беседе с РБК. Адвокаты предпринимателя запросят обоснование у Минюста, почему Павлов оказался в реестре иноагентов, а затем они оспорят присвоение Павлову этого статуса в суде. Основатель компании Zenden подчеркнул, что уезжать из России не собирается.

Информация о пополнении списка иноагентов появилась 16 августа. Минюст также признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». На официальном сайте причиной внесения всех вышеперечисленных в список указано распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

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Основатель российской обувной компании Zenden Андрей Павлов (признан Минюстом РФ иноагентом) удивился включению его Минюстом в список иноагентов. Он рассказал, что не будет уезжать из России и оспорит новый статус. «Если это я, то только с гордостью беру», — сказал Андрей Павлов в беседе с РБК. Адвокаты предпринимателя запросят обоснование у Минюста, почему Павлов оказался в реестре иноагентов, а затем они оспорят присвоение Павлову этого статуса в суде. Основатель компании Zenden подчеркнул, что уезжать из России не собирается. Информация о пополнении списка иноагентов появилась 16 августа. Минюст также признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». На официальном сайте причиной внесения всех вышеперечисленных в список указано распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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