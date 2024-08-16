Основатель обувной компании Zenden удивился попаданию в список иноагентов

16 августа 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Основатель российской обувной компании Zenden не будет уезжать из России и оспорит новый статус иноагента Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Основатель российской обувной компании Zenden Андрей Павлов (признан Минюстом РФ иноагентом) удивился включению его Минюстом в список иноагентов. Он рассказал, что не будет уезжать из России и оспорит новый статус. «Если это я, то только с гордостью беру», — сказал Андрей Павлов в беседе с РБК. Адвокаты предпринимателя запросят обоснование у Минюста, почему Павлов оказался в реестре иноагентов, а затем они оспорят присвоение Павлову этого статуса в суде. Основатель компании Zenden подчеркнул, что уезжать из России не собирается. Информация о пополнении списка иноагентов появилась 16 августа. Минюст также признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». На официальном сайте причиной внесения всех вышеперечисленных в список указано распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель российской обувной компании Zenden Андрей Павлов (признан Минюстом РФ иноагентом) удивился включению его Минюстом в список иноагентов. Он рассказал, что не будет уезжать из России и оспорит новый статус. «Если это я, то только с гордостью беру», — сказал Андрей Павлов в беседе с РБК. Адвокаты предпринимателя запросят обоснование у Минюста, почему Павлов оказался в реестре иноагентов, а затем они оспорят присвоение Павлову этого статуса в суде. Основатель компании Zenden подчеркнул, что уезжать из России не собирается. Информация о пополнении списка иноагентов появилась 16 августа. Минюст также признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». На официальном сайте причиной внесения всех вышеперечисленных в список указано распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».