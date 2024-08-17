РВ: солдаты ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в Судже

17 августа 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в городе Суджа Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard Украинские военные прострелили голову памятнику Ленина в городе Суджа (Курская область). После этого они снесли памятник. Об этом сообщили военкоры. «В Судже Курской области украинские [военные] прострелили голову памятнику Ленина и потом снесли», — заявили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Памятник стоял перед домом культуры. По словам военкоров, о сносе памятника «без стеснения» пишут украинские журналисты. Между ВС РФ и ВСУ идут бои за Суджу. Спецназовцы «Ахмата» выводят из города людей, среди которых: раненые, старики и женщины. Также из города вывели срочников. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова передает 360.ru. Украинские военные не установили контроль над Суджей. Алаудинов подчеркнул, что город находится под контролем российских войск. Он добавил, что, несмотря на то, что Украина задействовала в Курской области более 11 тысяч военных, большая часть их личного состава уничтожена. Слова командира «Ахмата» передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные прострелили голову памятнику Ленина в городе Суджа (Курская область). После этого они снесли памятник. Об этом сообщили военкоры. «В Судже Курской области украинские [военные] прострелили голову памятнику Ленина и потом снесли», — заявили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Памятник стоял перед домом культуры. По словам военкоров, о сносе памятника «без стеснения» пишут украинские журналисты. Между ВС РФ и ВСУ идут бои за Суджу. Спецназовцы «Ахмата» выводят из города людей, среди которых: раненые, старики и женщины. Также из города вывели срочников. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова передает 360.ru. Украинские военные не установили контроль над Суджей. Алаудинов подчеркнул, что город находится под контролем российских войск. Он добавил, что, несмотря на то, что Украина задействовала в Курской области более 11 тысяч военных, большая часть их личного состава уничтожена. Слова командира «Ахмата» передает деловое издание «Взгляд».