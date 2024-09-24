24 сентября 2024

«Пришло время»: Байден заявил о своем последнем выступлении на Генассамблее ООН

Байден последний раз выступил с трибуны ГА ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден выступил последний раз в ООН
Байден выступил последний раз в ООН Фото:

Президент США Джо Байден последний раз выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что «пришло время» для нового поколения лидеров. Об этом политик рассказал в своем обращении в ООН.

«Я решил, что после 50 лет государственной службы пришло время новому поколению лидеров вести мою страну вперед», — передает телеканал Ren tv слова Байдена. Президент США добавил, что это было его четвертое и последнее выступление на Генассамблее.

Ранее Байден в письменном обращении к нации заявил, что выходит из предвыборной гонки. Несмотря на это, он продолжит выполнять обязанности президента США до конца срока, передает RT.

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Президент США Джо Байден последний раз выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что «пришло время» для нового поколения лидеров. Об этом политик рассказал в своем обращении в ООН. «Я решил, что после 50 лет государственной службы пришло время новому поколению лидеров вести мою страну вперед», — передает телеканал Ren tv слова Байдена. Президент США добавил, что это было его четвертое и последнее выступление на Генассамблее. Ранее Байден в письменном обращении к нации заявил, что выходит из предвыборной гонки. Несмотря на это, он продолжит выполнять обязанности президента США до конца срока, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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