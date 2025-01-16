На Кубани не смогли распродать имущество члена банды «Цапков»

Имущество Вячеслава Цеповяза, известного как член банды «Цапков», расположенное в Краснодарском крае, не нашло своего покупателя на аукционе. Процедура, которая состоялась 16 января 2025 года и предполагала продажу активов на сумму в 2,5 млрд рублей, не состоялась из-за отсутствия допуска у нескольких потенциальных участников. Эти данные содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).
«Цена предложения составила 2,5 млрд руб... Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников», — говорится в документах ЕФРСБ.
Вячеслав Цеповяз — участник банды Сергея Цапка, которая действовала в Краснодарском крае. Группировка лишила жизни 19 человек. Цеповяз был осужден на 20 лет колонии строгого режима в 2013 году. В 2019 году разразился скандал: в интернет попали снимки, на которых Цеповяз ест в колонии икру и крабов. Было возбуждено уголовное дело. URA.RU сообщало о том, что в сети появилась информация о якобы особом содержании Цеповяза в ростовском СИЗО. Согласно информации, распространенной telegram-каналами, в изоляторе у заключенного был плазменный телевизор и красная икра на обед. Позднее ФСИН официально опровергла сообщения об этом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.