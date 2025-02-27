Икона стиля: путь к успеху и правила жизни Эвелины Хромченко

Эвелина Хромченко — икона стиля, чье имя знают миллионы. Она покорила эфиры с детскими программами, затем взорвала мир моды, став главным редактором L'Officiel и уже десятилетия учит женщин быть стильными в «Модном приговоре». 27 февраля ей исполняется 54 года. Как обычная девочка из Уфы добилась мирового признания, сколько калорий она потребляет, какие советы дает тем, кто хочет выглядеть безупречно, личная жизнь ведущей — в материале URA.RU.
Детство Эвелины Хромченко
Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе — центре Башкортостана. Ее семья сочетала традиции образования и экономики: мама работала в школе, а папа был инженером-экономистом. По национальности она русская. В семье также ценили знания и заботу о людях — одна из бабушек преподавала немецкий язык, а другая связана с медицины. Дед участвовал в Великой Отечественной войне, а после службы стал руководить заводским предприятием.
С ранних лет проявлялся живой интерес к учебе. Всего в три года Эвелина уже читала газету «Известия», которую изучала вместе с дедом, а через пару лет появилась возможность писать самостоятельно. Наряду со способностью легко осваивать иностранные языки и ясно выражать свои мысли, она унаследовала также чувство стиля. Мать всегда демонстрировала, как правильно сочетать цвета и завершать образ стильными аксессуарами, что послужило важным примером для Эвелины. А бабушка приучила к правильному питанию.
«Главное, чему меня научили мои близкие, — это тонко, без преувеличений, показать мне, что я уникальна: умная, красивая, одаренная и талантливая», — вспоминала она. Такой подход помог ей с раннего детства поверить в свои силы и идти по жизни с уверенностью.
Она отмечала, что еще в детстве осознала: женщине недопустимо выглядеть неухоженно — это было так же неприемлемо, как неправильное ударение или привычка грызть ногти. Она добавляла, что задолго до того, как у нее возник интерес к косметике, мама посадила ее за стол на кухне, дала ей косметическое зеркало и тушь, чтобы научить ее красить ресницы, а затем показала, как правильно смывать макияж с помощью молочка, сообщало «7 дней.ру».
Когда Эвелина училась в четвертом классе, у нее диагностировали близорукость, и ей пришлось привыкнуть к ношению очков. Со временем именно очки с характерной оправой в стиле «кошачий глаз» и сыграли свою роль в формировании публичного имиджа Хромченко.
В десять лет семья переехала в Москву, где Эвелина поступила в гимназию с упором на изучение английского языка. Именно там она столкнулась с фактом, что некоторые учителя уделяют больше внимания внешнему виду учеников, чем их знаниям.
Дети в модной одежде получали особые комплименты и восторженные оценки, однако даже в такой обстановке она не склонялась к капризам. Эвелина точно чувствовала, что если что-то действительно необходимо, родители обязательно обеспечат ее всем нужным, а отсутствие покупки означало, что просьба не слишком актуальна или удобна для них.
Карьера Эвелины Хромченко
Эвелина Хромченко определила свой путь в журналистику еще в школьные годы, опубликовав заметку в школьной газете. После окончания гимназии она поступила в МГУ и благодаря связям отца начала работать ведущей детской радиопередачи во Всесоюзном комитете по телевидению и радио. Несмотря на пропуски занятий из-за работы, она успешно выполняла все университетские задания.
Первыми проектами в мире моды для Эвелины стали авторские детские программы на радио, такие как «Спящая красавица», и работа на «Авторадио». В 21 год ее пригласили на «Европу плюс», где пять лет она вела рубрику о модных тенденциях в программе «Подиум».
В 1993 году Хромченко окончила университет с красным дипломом, а через год выпустила первый в России журнал о моде для школьниц — «Маруся». В 1995 году она вместе с мужем Александром Шумским основала пиар-агентство «Департамент моды Эвелины Хромченко» (позже переименованное в «Артефакт»). Используя свои связи, она освещала крупные модные мероприятия и провела более 70 пресс-конференций с мировыми дизайнерами и моделями.
В 1998 году французский журнал L'Officiel открыл российское отделение, и Эвелина стала его главным редактором и креативным директором. На этой должности она проработала 12 лет, пока в мае 2010 года ее не уволили со скандалом — причиной руководство называло увлечение Хромченко собственной карьерой, пренебрегая интересами журнала. Однако уже в сентябре того же года, когда права на издание выкупила группа «АСТ», Хромченко не только вернулась, но и получила пост международного директора. В 2014 году журнал возглавила Ксения Собчак.
В 2009 году Эвелина выпустила книгу Russian style, которая получила восторженные отзывы. В 2013 году британский сайт включил ее в рейтинг Business of Fashion 500 среди наиболее влиятельных персон фэшн-индустрии.
Телевизионная карьера Хромченко началась в 2007 году с проекта «Модный приговор» на Первом канале, где она выступила соведущей сначала Вячеслава Зайцева, а затем Александра Васильева. В 2008 году программа получила ТЭФИ, а Хромченко с коллегами были признаны «Лучшими ведущими ток-шоу».
Стиль работы Эвелины в программе вызывал противоречивые отзывы: некоторые зрители критиковали ее за резкость в оценках образов участников, другие восхищались ее интеллектом и речью.
В феврале 2022 года «Модный приговор» исчез из эфира. Ходили слухи об отъезде Эвелины из России, но она не комментировала эту ситуацию. В октябре 2023 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении шоу, и в январе 2024 года вышли новые выпуски, где из прежнего состава осталась только Хромченко.
Диета и внешность
Эвелина Хромченко неоднократно рассказывала о своих пищевых привычках, отмечая что ей просто посчастливилось не испытывать тяги к нездоровой пище.
С ее слов, в ее ежедневном меню нет места для калорийных изысков, сахара, обработанного мяса, насыщенных соусов и молочки (за исключением растительного молока для кофе). 53-летняя теледива, по информации портала Super, избегает жирных сыров и творога высокой жирности, а также любых кисломолочных продуктов. Она стремится минимизировать жарку, используя лишь небольшое количество оливкового масла, и исключает консервы, а также торты и пирожные с кремом. «Мне просто повезло, — говорила Эвелина, — я не люблю вредную пищу».
Знаменитость подчеркивала, что практически не употребляет крепкие спиртные напитки, отдавая предпочтение винам и игристому, а также не смешивает жиры и углеводы. Пива и газировки вообще нет в ее рационе. Вместо этого на постоянной основе она есть овощи, постное мясо, птицу, рыбу и несладкие фрукты. Хромченко придерживается принципа умеренности в питании и ведет активный образ жизни — предпочитает пешие прогулки, игнорирует лифты и самостоятельно занимается домашними делами без помощи прислуги.
Помимо правильного питания, телеведущая уделяет внимание общему благополучию организма: принимает витамины, следит за уровнем микроэлементов, проходит профосмотры. Во время съемок «Модного приговора» Хромченко употребляет не более тысячи калорий в день.
В январе 2024 года телеведущая в популярной соцсети заявила, что отказалась от услуг домработницы ради хорошей фигуры. При росте в 158 см Хромченко весит 48 кг.
Заявления Эвелины Хромченко
Эвелина Хромченко известна своими громкими и проницательными заявлениями в сфере моды и жизненной философии. Вот некоторые из ее примечательных высказываний.
- Хромченко утверждала, что ухоженная женщина всегда достигает того, чего не может добиться женщина в халате.
- Телеведущая подчеркивала важность всегда быть в форме и никогда не распускаться. По ее словам, нельзя показываться в плохом состоянии, особенно родным и близким, так как они начинают беспокоиться, а недоброжелатели, напротив, радуются. Она настаивала на том, что независимо от обстоятельств, необходимо заботиться о своем внешнем виде. Экономить на маникюре, педикюре, стрижках, обуви и нижнем белье категорически не стоит.
- Эвелина высказывала мнение, что следует стремиться быть лучше себя вчерашней, а не лучше других, отмечая, что хотя эта жизненная стратегия нелегка, она наиболее выигрышная.
- По ее словам, пока женщина не достигает определенного возраста, грабли являются необходимым аксессуаром ее гардероба.
- Хромченко призывала женщин жить полноценно, не оставаясь в тени из-за неуверенности в своем праве на счастье и любовь. Она приводила английскую поговорку о необходимости "поцеловать 99 лягушат, чтобы найти принца", объясняя, что мгновенный успех — редкость, выпадающая лишь малому проценту людей.
- Телеведущая советовала молодежи не следовать устаревшим представлениям старшего поколения о перспективных профессиях. По ее мнению, если человеку интересен дизайн интерьеров, не стоит идти на экономический факультет; лучше быть хорошим парикмахером, чем плохим врачом. Она убеждала заниматься тем, что действительно нравится, утверждая, что именно так можно добиться успеха.
- Эвелина говорила, что женщина может быть любой, главное — правильно себя воспринимать: не как толстую, а как аппетитную; не длинную, а статную; не тощую, а стройную; не коротышку, а миниатюрную. Она призывала ценить то, что дано природой.
- Хромченко советовала одеваться так, как будто вы уже достигли желаемого положения, если стремитесь продвинуться по карьерной лестнице.
- Она утверждала, что не существует неправильного тела, существует только неправильное платье.
- Телеведущая признавалась, что у нее нет ярко выраженного девиза, но она твердо убеждена, что никогда нельзя опускать руки и останавливаться. Она подчеркивала, что независимо от настроения, обстоятельств или интереса, нужно действовать, всегда осознавая, что делаешь.
Личная жизнь Эвелины Хромченко
Эвелина Хромченко всегда отличалась сдержанностью в отношении своей личной жизни, предпочитая не выставлять романтические отношения на публичное обозрение.
Со своим первым мужем Александром Шумским она познакомилась во время учебы в институте. Их отношения развивались стремительно — вскоре после знакомства пара заключила брак и основала совместное пиар-агентство. В 1996 году у супругов родился сын Артем.
Новость о разводе Хромченко и Шумского, состоявшемся в 2011 году, общественность узнала лишь в 2014-м. Супруги тщательно оберегали этот факт от публичной огласки и продолжали вместе появляться на различных мероприятиях. После официального признания расставания Александр женился на своей бывшей коллеге.
В том же 2014 году телеведущая начала появляться на публике с художником Дмитрием Семаковым. По словам самой Эвелины, их знакомство произошло на одной из выставок в Нью-Йорке. Она признавалась, что первое впечатление от молодого человека было не самым благоприятным — его вызывающее поведение и неформальный стиль одежды (широкие джинсы и спортивная кофта) не впечатлили эксперта моды.
Однако она решила дать ему шанс и помогла преобразить гардероб. Информация о формате их совместной жизни противоречива: одни источники утверждают, что пара живет раздельно, другие — что вместе. Достоверно известно лишь то, что общих детей у них нет.
По поводу своих взглядов на отношения Хромченко говорила, что никогда не сомневалась в том, что ее избранник должен быть самым красивым, умным и успешным, или как минимум иметь потенциал для этого, писала «КП». Она объясняла это тем, что заслуживает лучшего. При этом телеведущая признавалась, что никогда не мечтала о мужчинах, а скорее, о профессиональных достижениях, например, о совершенном владении английским языком.
Эвелина была убеждена, что это мужчины должны мечтать о ней, и когда встретила, по ее мнению, лучшего из них, незамедлительно вышла замуж. На вопрос о феминизме Хромченко отвечала отрицательно, с юмором добавляя, что любит мужчин, да и вообще «было бы кого любить».
Эвелина Хромченко сейчас
Эвелина Хромченко остается востребованной телеведущей популярной программы «Модный приговор» на Первом канале, где делится своими знаниями и помогает людям обрести свой уникальный стиль. Помимо этого, Эвелина успешно совмещает карьеру стилиста, журналиста и автора. Ее книга «Russian Style» получила международное признание и была издана на нескольких языках.
Эвелина Хромченко активно занимается образовательной деятельностью. Она разработала авторский курс «Журналистика моды и стиля жизни» на факультете журналистики МГУ, где передает свой опыт и знания будущим специалистам. Помимо этого, она выступает в качестве фэшн-консультанта и руководит мультимедийным проектом «Школа моды Эвелины Хромченко», где каждый может узнать о последних тенденциях и секретах стиля. Эвелина активно ведет свой блог в соцсети, где делится интересными фактами о моде и отвечает на вопросы подписчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.