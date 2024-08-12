Эвелина Хромченко поделилась своей особой диетой для стройной фигуры

Хромченко о своей стройной фигуре: все вредное просто не люблю

13 августа 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

В рационе Хромченко нет высококалорийных продуктов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Телеведущая Эвелина Хромченко поделилась секретом своей красоты и стройности. Ей просто повезло — она не любит все вредное, заявила Хромченко. «В моем рационе нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, жирных соусов, молочных продуктов — я не пью молоко — только вегетарианское в кофе, — не ем жирный сыр, не люблю творог жирнее 2%, не люблю любые молочнокислые продукты. В рационе минимум жареного, и только на минимальном количестве оливкового масла для жарки, минимум консервов, никаких тортов с кремом или жирных пирожных», — заявила 53-летняя телеведущая, передает издание Super. Она заявила, что ей просто повезло — все вредное она не любит. Хромченко крайне редко употребляет крепкий алкоголь, предпочитает вино или шампанское. Никогда не пьет пиво и газировку. Вместо этого ведущая любит овощи, нежирное мясо, птицу, рыбу. Также есть понемногу и старается ходить пешком, не пользуется лифтом и услугами домработницы. «Слежу за здоровьем, получаю консультацию эндокринолога, нутрициолога, терапевта, делаю массажи», — добавила она. Хромченко ранее рассказала женщинам, как найти свой стиль. Отталкиваться в поисках нужно от своей индивидуальности, а не пытаться изменить себя одеждой. Вместо этого лучше подчеркнуть свои достоинства, считает Хромченко, ее слова передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Эвелина Хромченко поделилась секретом своей красоты и стройности. Ей просто повезло — она не любит все вредное, заявила Хромченко. «В моем рационе нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, жирных соусов, молочных продуктов — я не пью молоко — только вегетарианское в кофе, — не ем жирный сыр, не люблю творог жирнее 2%, не люблю любые молочнокислые продукты. В рационе минимум жареного, и только на минимальном количестве оливкового масла для жарки, минимум консервов, никаких тортов с кремом или жирных пирожных», — заявила 53-летняя телеведущая, передает издание Super. Она заявила, что ей просто повезло — все вредное она не любит. Хромченко крайне редко употребляет крепкий алкоголь, предпочитает вино или шампанское. Никогда не пьет пиво и газировку. Вместо этого ведущая любит овощи, нежирное мясо, птицу, рыбу. Также есть понемногу и старается ходить пешком, не пользуется лифтом и услугами домработницы. «Слежу за здоровьем, получаю консультацию эндокринолога, нутрициолога, терапевта, делаю массажи», — добавила она. Хромченко ранее рассказала женщинам, как найти свой стиль. Отталкиваться в поисках нужно от своей индивидуальности, а не пытаться изменить себя одеждой. Вместо этого лучше подчеркнуть свои достоинства, считает Хромченко, ее слова передает 360.ru.