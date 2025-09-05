В Подмосковье произошел взрыв в частном доме

Вечером 5 сентября в подмосковной Электростали произошел сильный пожар в частном доме на Фрязевском шоссе. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия. В результате возгорания в доме произошел взрыв, предположительно из-за детонации газовых баллонов.
«На кадрах видно, что после вспышки последовал взрыв, вероятно — это сдетонировали газовые баллоны», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Осторожно, Москва». В публикации отмечается, что дом практически полностью охвачен пламенем.
26 августа аналогичное происшествие случилось в Санкт-Петербурге на улице Стойкости, где в результате взрыва и возгорания пострадала квартира, а один человек погиб. Экстренные службы тогда оперативно прибыли на место для ликвидации последствий и выяснения обстоятельств инцидента.
