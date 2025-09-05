Reuters: Трамп планирует продавать ударные беспилотники

Трамп собирается разрешить продажу беспилотников за границу
Трамп собирается разрешить продажу беспилотников за границу

Президент США Дональд Трамп собирается принять решение о продаже беспилотников зарубежным странам. Об этом рассказали источники.

«Трамп в одностороннем порядке изменит договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа „Reaper“ и другие передовые военные летательные аппараты», — передает Reuters, ссылаясь на свои источники. После изменения договора, который действовал 38 лет, американские беспилотники сможет купить Саудовская Аравия.

По данным источников, саудиты готовы купить более 100 беспилотников MQ-9. Это может стать частью оружейной сделки на сумму 142 миллиарда долларов, о которой было объявлено в мае.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщал, что Вашингтон продает оружие европейским союзникам с наценкой, после чего оно переправляется Украине, а президент Дональд Трамп лично контролирует этот процесс. Германия и Норвегия уже выразили готовность инвестировать миллиарды долларов в закупку американских вооружений для поддержки Украины, при этом расходы на поставки должны покрываться за счет европейских стран.

