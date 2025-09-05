Нардепа Безуглую оштрафовали на одну гривну за клевету о генерале ВСУ

Суд обязал Безуглую в течение 10 дней опубликовать опровержение
Суд обязал Безуглую в течение 10 дней опубликовать опровержение

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о взыскании с депутата Марьяны Безуглой компенсации морального вреда в размере 1 гривны за распространение ложной информации о бригадном генерале ВСУ. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Иск был удовлетворен частично. Суд признал недостоверной и порочащей честь и достоинство генерала информацию, распространенную Безуглой в Facebook (принадлежит компании Meta, признаной экстремистской и запрещенной в России). В своем посте она утверждала, что военачальник оказывал влияние на оборону Харьковской области в 2022 году, затем на Лисичанск, а в 2023 году руководил ключевым направлением контратаки, связывая с ним «истории про утилизацию „Breadly“ и штурмы людьми укреплений».

Суд обязал Безуглую в течение 10 дней опубликовать опровержение на своей странице без собственных комментариев. Также с журналистки взысканы судебные издержки в размере 24 081,50 гривны на оплату экспертного исследования и государственную пошлину в размере 3 633 гривен.

Ранее оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Это произошло после ее критики главнокомандующего украинских войск Александра Сырского.

