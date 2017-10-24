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Главное к этому часу:
Ксения Собчак спутала карты опытным политикам. Зюганов и Миронов пересматривают планы на выборы, в «Справедливой России» даже заговорили о кандидате-женщине. Рассказываем, как в партиях ищут дублеров.
МВД ужесточит наказание за пьяное вождение. Сегодняшнее наказание в ведомстве считают мягким.
На Урале приняли решение о «коронации» вора. Произошла одна из самых массовых в городе сходок представителей криминального мира. Воровской мир содрогнулся.
Курган лидирует по количеству суицидников и все чаще это дети. Эксперт рассказывает, почему. Вы будете удивлены, но лучший рецепт от суицида — кнопочный телефон.
Появились новые подробности нападения на журналистку «Эха Москвы». Заговорили о проблемах в израильском обществе.
Премьеру показа «Матильды» в Петербурге пытались сорвать. Противники фильма пришли с фекалиями и раскидывали их по красной дорожке. ВИДЕО.