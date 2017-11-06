{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 ноября 2017
Главные новости 
19:13  06 ноября 2017 0

Певец Малинин пообещал оплатить лечение отца в Екатеринбурге. ВИДЕО

Исполнитель поможет папе финансамиФото: страничка певца в соцсети Instagram

Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, который находится в одной из больниц Екатеринбурга. Артист сделал это после того, как его родитель дал интервью федеральным СМИ, в котором заявил, что хочет перед смертью обнять сына. Он также пожаловался, что сын с ним практически не общается.

В ответ Малинин пожелал Николаю Степановичу (так сын обращается к отцу) скорейшего выздоровления, а также пообещал передать через младшего брата деньги на оплату всех больничных расходов. При этом, певец отметил, что отец не высказывает желания видеть его брата.

«Завтра Олег вылетит в Екатеринбург, навестит отца, хотя отец почему-то не хочет видеть одного из своих сыновей. Хочет видеть только меня», — подчеркнул Малинин.

На видео, которое эстрадный исполнитель разместил на своей страничке в соцсети Instagram, автор назвал болезнь близкого родственника внутрисемейным делом. Малинин родился в Свердловске, где позже окончил областную филармонию. В Москву будущая звезда эстрады переехала в 1979 году.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров