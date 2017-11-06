Певец Малинин пообещал оплатить лечение отца в Екатеринбурге. ВИДЕО

Певец Александр Малинин пообещал оплатить лечение отца, который находится в одной из больниц Екатеринбурга. Артист сделал это после того, как его родитель дал интервью федеральным СМИ, в котором заявил, что хочет перед смертью обнять сына. Он также пожаловался, что сын с ним практически не общается.
В ответ Малинин пожелал Николаю Степановичу (так сын обращается к отцу) скорейшего выздоровления, а также пообещал передать через младшего брата деньги на оплату всех больничных расходов. При этом, певец отметил, что отец не высказывает желания видеть его брата.
«Завтра Олег вылетит в Екатеринбург, навестит отца, хотя отец почему-то не хочет видеть одного из своих сыновей. Хочет видеть только меня», — подчеркнул Малинин.
На видео, которое эстрадный исполнитель разместил на своей страничке в соцсети Instagram, автор назвал болезнь близкого родственника внутрисемейным делом. Малинин родился в Свердловске, где позже окончил областную филармонию. В Москву будущая звезда эстрады переехала в 1979 году.