05:56 14 ноября 2017 0

Югра вошла в число регионов, где инфляция так и не опустилась ниже 4% Фото: depositphotos.com © URA.RU

Составленная Минэкономразвития РФ «Картина инфляции» показывает, что количество регионов, в которых инфляция снизилась до 4% или ниже, в октябре выросло до 82. В числе регионов, где уровень инфляции по прежнему держится на уровне выше 4% — Югра, Якутия и Калужская область.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные МЭР, в этих регионах рост потребительских цен в октябре составил от 4,1 до 4,9%. При этом если в Калужской области и Якутии наибольшее влияние на инфляционные показатели оказывает рост цен на услуги, то в Ханты-Мансийске — рост цен на непродовольственные товары.

При этом, если прогнозы по Калуге указывают на снижение инфляции до уровня 4%, то в ХМАО и Якутии она если не продолжит рост, то останется выше четрырехпроцентного показателя.

«Это удаленные регионы, там всегда инфляция будет зависеть от транспортных расходов, — приводит издание комментарий профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина. — А снижения цен на перевозки у нас нет. К тому же в этих регионах гораздо более высокие доходы населения, там народ может тратить больше, чем в других субъектах страны».

А вот в Калуге, по словам эксперта, высоких транспортных расходов нет, но зарплаты там высокие. Да и в целом это регион с очень динамичным ростом.

Самая низкая в стране инфляция по итогам октября была зафиксирована в Ненецком автономном округе — всего 1,2%. Следом идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, а также Чувашия.

Вместе с тем, по данным Росстата, в августе 2017 года самая высокая средняя начисленная заработная плата была зафиксирована в Чукотском АО — там она составила 85 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком округе средняя зарплата достигла уровня 83 тыс. рублей, в Ненецком АО — 69 тыс. рублей, в Магаданской области — 67,7 тыс. рублей, на Сахалине — 66,6 тыс. рублей. В целом же по России средняя заработная плата составила 37 тыс. рублей, сообщает издание.