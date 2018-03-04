14:00 04 марта 2018 2

Появился способ в два-три раза увеличить пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Уровень пенсий в России в зависимости от места жительства отличается в два, а то и в три раза. Эксперты отметили, что «люди толпами едут в Москву оформлять пенсии», и объяснили разницу в величине выплат. А «URA.RU» составило таблицу и выяснило, в каком регионе нужно оформлять пенсию, чтобы в старости не умереть с голоду.

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В Сети появился фрагмент новой версии мультфильма «Простоквашино» — отрывок выложил в Instagram актер и бывший священник Иван Охлобыстин. Герои там обсуждают подписчиков, называют друг друга хипстерами, дядя Федор носит «подвороты», а голос Шарика, по словам пользователей соцсетей, напоминает «голос уставшего мужика». Лучше один раз увидеть.

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