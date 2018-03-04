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04 марта 2018
14:00  04 марта 2018 2

Россияне поддержали Путина, способ увеличить пенсию, новое «Простоквашино». Дайджест новостей от «URA.RU»

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, пенсионеры, выборы, старики
Появился способ в два-три раза увеличить пенсиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

В «Лужниках» состоялся концерт в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. На стадион в Москве пришли 130 тысяч человек. Путин — вместе со звездами отечественной эстрады — спел гимн и призвал россиян сделать так, чтобы XXI век «прошел под знаком ярких побед».

Уровень пенсий в России в зависимости от места жительства отличается в два, а то и в три раза. Эксперты отметили, что «люди толпами едут в Москву оформлять пенсии», и объяснили разницу в величине выплат. А «URA.RU» составило таблицу и выяснило, в каком регионе нужно оформлять пенсию, чтобы в старости не умереть с голоду.

К слову о тех, кто от голода точно не умрет. Росстат назвал среднюю зарплату российского чиновника. Предупреждаем — при прочтении новости будет немного больно.

Учительницу из Санкт-Петербурга задержали за секс с богатым девятиклассником. 15-летнего парня вместе с женщиной застукала его мать. На преподавателя завели уголовное дело сразу по двум статьям.

В Сети появился фрагмент новой версии мультфильма «Простоквашино» — отрывок выложил в Instagram актер и бывший священник Иван Охлобыстин. Герои там обсуждают подписчиков, называют друг друга хипстерами, дядя Федор носит «подвороты», а голос Шарика, по словам пользователей соцсетей, напоминает «голос уставшего мужика». Лучше один раз увидеть.

Суровый челябинец решил выбрать себе сурового питомца и завел волка вместо собаки. Уралец спокойно выгуливает хищника в парке даже без намордника. Хозяин называет волка Воланда «улыбакой» и делится фотографиями зверя в соцсетях.

Кирилл Егоров
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