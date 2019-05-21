24 млн россиян прячут свои доходы от государства

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) платят 54 млн россиян, тогда как в стране насчитывается 81,3 млн граждан трудоспособного возраста, посчитали в Росстате.
В ПФР уточнили «Известиям», что в стране сейчас признаны безработными лишь 800 тысяч человек, еще 2,4 млн — инвалиды. По расчетам ведомства, оставшиеся 24 млн граждан либо получают «черную» зарплату, либо вовсе нигде не работают.
Эксперты предполагают, что потенциальный теневой доход от их деятельности может составлять около 12 триллионов рублей. В ведомстве посчитали, если с этой суммы платить налоги, то бюджет ежегодно может получать дополнительно 5,16 трлн рублей. А это примерно треть доходной части госказны.