24 млн россиян прячут свои доходы от государства

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 04:13
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, силуэт, стена дома, тень человека, тени деревьев
Россияне хотят оставаться в тени, чтоб не платить налогиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) платят 54 млн россиян, тогда как в стране насчитывается 81,3 млн граждан трудоспособного возраста, посчитали в Росстате.

В ПФР уточнили «Известиям», что в стране сейчас признаны безработными лишь 800 тысяч человек, еще 2,4 млн — инвалиды. По расчетам ведомства, оставшиеся 24 млн граждан либо получают «черную» зарплату, либо вовсе нигде не работают.

Эксперты предполагают, что потенциальный теневой доход от их деятельности может составлять около 12 триллионов рублей. В ведомстве посчитали, если с этой суммы платить налоги, то бюджет ежегодно может получать дополнительно 5,16 трлн рублей. А это примерно треть доходной части госказны.

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