Политологи: слова Путина изменят ход эпидемии в ХМАО и ЯНАО

Владимир Путин запустил череду изменений в округах, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он указал на тяжелую ситуацию с коронавирусом в ЯНАО и ХМАО, должны изменить распределение сил в обоих регионах. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Андрей Ткаченко. По словам эксперта, после слов главы государства новые полномочия могут получить те, от кого зависит ход эпидемии в обоих округах.

Ткаченко напомнил, что и в Югре, и на Ямале большой процент заражений приходится на вахтовиков, которые приезжают на заработки из других регионов. Как правило, по наблюдениям политолога, власти не могут контролировать здоровье прибывающих сотрудников, так как за это отвечают их работодатели — нефтегазовые компании. Последние слабо следят за состоянием вахтовиков и даже продавливают свои интересы вопреки решениям властей. Например, с аэропорта поселка Сабетта в ЯНАО сняли ограничения после вмешательства «НОВАТЭКа».

«Так что это не сигнал для губернаторов [ХМАО Натальи] Комаровой и [ЯНАО Дмитрия] Артюхова, так как власти не могут напрямую контролировать эпидемию. Это сигнал для окружных прокуратур и управлений Роспотребнадзора. Первые активнее подключатся к работе с добывающими компаниями. А полномочия вторых будут еще больше расширены», — дал прогноз Ткаченко.

Директор института новейших государств, политолог Михаил Мартынов также призвал не рассматривать слова Путина как посыл элитам. «Здесь не имелось в виду, что кто-то административно не справился. Мы все знаем, что, когда речь идет про чьи-то управленческие провалы, президент никогда не стеснялся про них говорить», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU. «Самое главное, что прозвучало, что те регионы, кто уже справился с ситуацией, будут оказывать помощь там, где это нужно и специалистами, и оборудованием», — заключил политолог.

Получить комментарии о словах Путина в правительствах ЯНАО и ХМАО оперативно не удалось. URA.RU направило письменные запросы в обе администрации.

Владимир Путин упомянул ХМАО и ЯНАО во время обращения к россиянам 23 июня. Регионы, по словам президента, входят в число территорий, где сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса. Отдельно российский лидер подчеркнул, что страна «не оставит в беде» Ямал и Югру.

Ситуация с коронавирусом в ЯНАО и ХМАО усугубилась в последние две недели. В середине июня в обоих регионах начался резкий рост заболеваемости. С того момента на Ямале заболели больше 1400 человек, в Югре — больше 2800 человек. Всего в ЯНАО сейчас подтверждено 4416 случая коронавируса, скончались 30 пациентов. В ХМАО известно о 6900 инфицированных, умерли 37 заболевших. Власти Югры пока не приступили к снятию карантина, на Ямале идет первый этап.

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