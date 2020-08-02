Патриарх Кирилл на проповеди ответил на слухи о своем богатстве

Патриарх назвал слухи о его многомиллиардном состоянии «бредом» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал бредом слухи о своем финансовом состоянии. Об этом священнослужитель заявил своей пастве во время воскресной проповеди.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять», — цитирует «Независимая газета» слова патриарха. Он добавил, что данные слухи распускают из-за того, что церковь говорит «божью правду, неприятную сильным мира сего».

Кирилл рассказал, как к нему как-то обратился один из высших чинов РПЦ с просьбой одолжить ему деньги, так как, по слухам, состояние патриарха составляло около 6 миллиардов долларов. Так священнослужитель подчеркнул, что «бред» про его финансовое состояние достиг уже и духовенства.

Ранее патриарх Кирилл пристыдил настоятельницу Покровского женского монастыря Москвы игуменью Феофанию за то, что она купила автомобиль Mercedes-Benz за 10 миллионов рублей, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». Священнослужитель призвал настоятельницу продать транспортное средство.

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