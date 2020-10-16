Схимонаха подозревают в истязаниях над детьми в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схиигумен Сергий Романов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с объяснением проблем монастыря и действующей при нем школе. К обращению были приложены документы о соответствии всем нормам по обеспечению школы и ее учеников, а также правилам строительства, сообщил пресс-секретарь духовника Всеволод Могучев.

«Губернатору Евгению Владимировичу представляем публичную информацию, что церковно-притчевый дом с домовой Церковью соответствует строительным нормам и правилам здания жилого корпуса женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», — говорит отец Сергий в обращении к губернатору на YouTube канале «Всеволод Могучев». Схимонах пригласил Куйвашева в монастырь для личного ознакомления с условиями жизни насельниц и общеобразовательным процессом. Комментарий пресс-службы губернатора корреспонденту URA.RU получить не удалось.

Настоятель монастыря отчитался также об окончивших школу учениках, которые получили высшее или средне-специальное образование, рассказал о регулярной медицинской диагностике. Отец Сергий отметил, что все дети сейчас находятся с родителями либо по согласию законных представителей в монастыре, а опекаемые дети, на данный момент, в монастыре не проживают.

Ранее церковный суд лишил отца Сергия священного сана, а затем отлучил от церкви. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязаниях детей в монастыре. При этом суд в Свердловской области оштрафовал его на 90 000 рублей за распространение недостоверной информации, передает RT.

Отец Сергий проложил документы о строительных нормах

Также он приложил документы соответствия различным нормам проведения образовательного процесса