На экс-мисс Екатеринбург напали в Нью-Йорке

Анна Лесун рассказала о конфликте с мужчиной в Нью-Йорке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на модель Анну Лесун, победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург-2012». Об этом она сама рассказала на своей странице в Instagram.

«Мое утро началось с драки в Сохо. На западном Бродвее. Один очень хорошо одетый молодой человек попросил у меня денег, но когда я ответила: „Простите, нет“, он стал очень агрессивно себя вести. Сказал, что пнет мою собаку и начал приближаться ко мне. Затем толкнул кулаком, но меня задело не сильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском. Он не ожидал такого сопротивления, поэтому назвал меня сукой и, слава богу, ушел», — написала Лесун.

Она добавила, что это был первый раз, когда мужчина поднял на нее руку. Сейчас она в порядке, но задумалась над тренировками по самообороне.