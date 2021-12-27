Филиал Ельцин Центра в Москве не получилось достроить к сроку

Завершение строительства и открытие филиала Ельцин Центра в Москве перенесли на второе полугодие 2022 года вместо запланированного декабря 2021-го из-за возникших сложностей с проектом реконструкции усадьбы Долгоруковых — Бобринских. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор ЕЦ Александр Дроздов, курирующий стройку.
«В декабре 2021 года не получилось, видимо, все переносится на второе полугодие 2022-го, это не сильно смелое предположение. Мы столкнулись с необходимостью провести дополнительные работы по укреплению подземной парковки: предыдущим подрядчиком была некачественно сделана гидроизоляция, сейчас мы это устраняем. В целом, филиал на данный момент готов уже на 80%», — объяснил Александр Дроздов. Он уточнил, что основные работы по главному зданию и флигелям завершены, сейчас идет отделка.
Строительство московского филиала Ельцин Центра длится уже 13 лет, на проект потрачено 1,7 миллиардов рублей. Филиал расположится в центре столицы недалеко от Кремля, в усадьбе Долгоруковых — Бобринских, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Работы ведутся по проекту, утвержденному Архнадзором и под строгим контролем ведомства. «Я что, идиот, чтобы мог себе позволить какие-то фантазии на тему преобразования облика так, как мне хочется? Есть историческая калька, там стены трухлявые нельзя сдвинуть ни на сантиметр», — говорит Дроздов.
Исполнительный директор добавил, что во всей усадьбе из Ельцин Центра будет лишь комната, посвященная московскому периоду деятельности первого президента России. Остальное — исторические интерьеры, где будет показана история дома и его обитателей и один большой зал для конференций, лекций, кинопоказов и выставок. «Поэтому это не будет музей Ельцина, как бы народ там не бесился, пусть успокоятся. Это объект культурного наследия, там не будет никакой вакханалии на тему сегодняшнего дня», — заключил Дроздов.
Ранее в Екатеринбурге на общественные слушания вынесли вопрос о сносе дома, где ранее проживал Борис Ельцин. Его родственники поддержали идею.
Завершение строительства и открытие филиала Ельцин Центра в Москве перенесли на второе полугодие 2022 года вместо запланированного декабря 2021-го из-за возникших сложностей с проектом реконструкции усадьбы Долгоруковых — Бобринских. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор ЕЦ Александр Дроздов, курирующий стройку. «В декабре 2021 года не получилось, видимо, все переносится на второе полугодие 2022-го, это не сильно смелое предположение. Мы столкнулись с необходимостью провести дополнительные работы по укреплению подземной парковки: предыдущим подрядчиком была некачественно сделана гидроизоляция, сейчас мы это устраняем. В целом, филиал на данный момент готов уже на 80%», — объяснил Александр Дроздов. Он уточнил, что основные работы по главному зданию и флигелям завершены, сейчас идет отделка. Строительство московского филиала Ельцин Центра длится уже 13 лет, на проект потрачено 1,7 миллиардов рублей. Филиал расположится в центре столицы недалеко от Кремля, в усадьбе Долгоруковых — Бобринских, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Работы ведутся по проекту, утвержденному Архнадзором и под строгим контролем ведомства. «Я что, идиот, чтобы мог себе позволить какие-то фантазии на тему преобразования облика так, как мне хочется? Есть историческая калька, там стены трухлявые нельзя сдвинуть ни на сантиметр», — говорит Дроздов. Исполнительный директор добавил, что во всей усадьбе из Ельцин Центра будет лишь комната, посвященная московскому периоду деятельности первого президента России. Остальное — исторические интерьеры, где будет показана история дома и его обитателей и один большой зал для конференций, лекций, кинопоказов и выставок. «Поэтому это не будет музей Ельцина, как бы народ там не бесился, пусть успокоятся. Это объект культурного наследия, там не будет никакой вакханалии на тему сегодняшнего дня», — заключил Дроздов. Ранее в Екатеринбурге на общественные слушания вынесли вопрос о сносе дома, где ранее проживал Борис Ельцин. Его родственники поддержали идею.