Евросоюз поддержал действия ОДКБ в Казахстане

В Евросоюзе согласились с присутствием миротворцев ОДКБ в Казахстане до стабилизации ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Европейский Союз считает важным завершение миссии ОДКБ в Казахстане и ожидает вывода миротворческой миссии из республики после стабилизации ситуации. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Сано.

«Важно увидеть завершение миссии ОДКБ [в Казахстане] и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации. Внешняя военная поддержка Казахстану должна соблюдать суверенитет и независимость страны, а также основные права всех граждан», — цитирует Питера Сано РИА «Новости».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в республике. По его словам, иностранные военные начнут покидать страну через два дня. Полный вывод миротворцев из Казахстана, по словам Токаева, займет не больше 10 дней. Президент подчеркнул, что без помощи ОДКБ республика могла бы полностью утратить контроль над Алматы.

Миротворческая миссия прибыла в Казахстан по просьбе властей республики. Военная поддержка ОДКБ потребовалась для «преодоления террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана заявил, что в беспорядках, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, участвуют сторонники исламистов-радикалов. Миротворцы осуществляли охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовали силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

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