Гребенщиков подарил свой рисунок книжному магазину в Перми. Фото

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Концерт БГ (Бориса Гребенщикова) в ДК Железнодорожников. Екатеринбург, гребенщиков борис
Гребенщиков зашел в магазин купить несколько книг Фото:

Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подарил свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном пермскому книжному магазину «Пиотровский». Музыкант зашел в магазин перед своим выступлением в ДК имени Солдатова 16 февраля.

«А к нам сегодня заходил Б.Г. (Борис Гребенщиков)», — сообщается в Instagram-аккаунте «Пиотровского». В самом книжном URA.RU сказали, что музыкант сам посетил магазин, чтобы просто купить книг.

Гребенщиков взял в магазине книги Марка Аврелия, Лукреция, Диогена Лаэртского, Мо Яня, Борхеса и Честертона. Также лидер «Аквариума» подарил продавцу Сергею Сигерсону свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном. Изображение попало в коллекцию работ группы «Минимаксимы» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет Сигерсон. Проект посвящен Барону Мюнхаузену и его творчеству.

Борис Гребенщиков и Сергей Сигерсон в «Пиотровском»
Вариация Барона Мюнхаузена Гребенщикова

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Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подарил свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном пермскому книжному магазину «Пиотровский». Музыкант зашел в магазин перед своим выступлением в ДК имени Солдатова 16 февраля. «А к нам сегодня заходил Б.Г. (Борис Гребенщиков)», — сообщается в Instagram-аккаунте «Пиотровского». В самом книжном URA.RU сказали, что музыкант сам посетил магазин, чтобы просто купить книг. Гребенщиков взял в магазине книги Марка Аврелия, Лукреция, Диогена Лаэртского, Мо Яня, Борхеса и Честертона. Также лидер «Аквариума» подарил продавцу Сергею Сигерсону свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном. Изображение попало в коллекцию работ группы «Минимаксимы» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет Сигерсон. Проект посвящен Барону Мюнхаузену и его творчеству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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