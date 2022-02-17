Гребенщиков подарил свой рисунок книжному магазину в Перми. Фото 17 февраля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 + Гребенщиков зашел в магазин купить несколько книг Фото: Александр Мамаев © URA.RU Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подарил свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном пермскому книжному магазину «Пиотровский». Музыкант зашел в магазин перед своим выступлением в ДК имени Солдатова 16 февраля. «А к нам сегодня заходил Б.Г. (Борис Гребенщиков)», — сообщается в Instagram-аккаунте «Пиотровского». В самом книжном URA.RU сказали, что музыкант сам посетил магазин, чтобы просто купить книг. Гребенщиков взял в магазине книги Марка Аврелия, Лукреция, Диогена Лаэртского, Мо Яня, Борхеса и Честертона. Также лидер «Аквариума» подарил продавцу Сергею Сигерсону свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном. Изображение попало в коллекцию работ группы «Минимаксимы» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет Сигерсон. Проект посвящен Барону Мюнхаузену и его творчеству. Борис Гребенщиков и Сергей Сигерсон в «Пиотровском» «Пиотровский» в Instagram Вариация Барона Мюнхаузена Гребенщикова «минимаксимы» во «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подарил свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном пермскому книжному магазину «Пиотровский». Музыкант зашел в магазин перед своим выступлением в ДК имени Солдатова 16 февраля. «А к нам сегодня заходил Б.Г. (Борис Гребенщиков)», — сообщается в Instagram-аккаунте «Пиотровского». В самом книжном URA.RU сказали, что музыкант сам посетил магазин, чтобы просто купить книг. Гребенщиков взял в магазине книги Марка Аврелия, Лукреция, Диогена Лаэртского, Мо Яня, Борхеса и Честертона. Также лидер «Аквариума» подарил продавцу Сергею Сигерсону свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном. Изображение попало в коллекцию работ группы «Минимаксимы» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет Сигерсон. Проект посвящен Барону Мюнхаузену и его творчеству. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям