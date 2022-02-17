Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подарил свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном пермскому книжному магазину «Пиотровский». Музыкант зашел в магазин перед своим выступлением в ДК имени Солдатова 16 февраля.
«А к нам сегодня заходил Б.Г. (Борис Гребенщиков)», — сообщается в Instagram-аккаунте «Пиотровского». В самом книжном URA.RU сказали, что музыкант сам посетил магазин, чтобы просто купить книг.
Гребенщиков взял в магазине книги Марка Аврелия, Лукреция, Диогена Лаэртского, Мо Яня, Борхеса и Честертона. Также лидер «Аквариума» подарил продавцу Сергею Сигерсону свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном. Изображение попало в коллекцию работ группы «Минимаксимы» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет Сигерсон. Проект посвящен Барону Мюнхаузену и его творчеству.
Борис Гребенщиков и Сергей Сигерсон в «Пиотровском»
Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подарил свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном пермскому книжному магазину «Пиотровский». Музыкант зашел в магазин перед своим выступлением в ДК имени Солдатова 16 февраля. «А к нам сегодня заходил Б.Г. (Борис Гребенщиков)», — сообщается в Instagram-аккаунте «Пиотровского». В самом книжном URA.RU сказали, что музыкант сам посетил магазин, чтобы просто купить книг. Гребенщиков взял в магазине книги Марка Аврелия, Лукреция, Диогена Лаэртского, Мо Яня, Борхеса и Честертона. Также лидер «Аквариума» подарил продавцу Сергею Сигерсону свой рисунок с Бароном Мюнхаузеном. Изображение попало в коллекцию работ группы «Минимаксимы» в соцсети «ВКонтакте», которую ведет Сигерсон. Проект посвящен Барону Мюнхаузену и его творчеству.