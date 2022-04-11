В ДНР заявили, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

Басурин рассказал, что ВСУ укрывается в «Азовстали» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Порт в Мариуполе удалось освободить на 80%. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Порт освобожден на 80%, [ВСУ] оказывают еще сопротивление. Оставшиеся пытаются все уйти в «Азовсталь», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, сейчас в городе главным местом укрытия ВСУ остается металлургический комбинат «Азовсталь».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах опубликованного им видео демонстрируются выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями ее являются денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать только военную инфраструктуру, сообщал Путин.