Тюменец потратит выигранный миллион на реализацию в Кургане мусорного проекта

Тюменец выиграл грант на реализацию в Курганской деревне "мусорной реформы"
© Служба новостей «URA.RU»
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Свой эко-проект тюменец планирует реализовать в Курганской области Фото:

Тюменец выиграл свыше миллиона рублей для реализации в Курганской области «креативной мусорной реформы». Об этом URA.RU сообщили в медиацентре молодежной политики Тюменской области. Грант тюменец получил в рамках второго этапа Всероссийского экологического форума «Экосистема».

«Проект „Креативная мусорная платформа“ победил в номинации „Развивай среду“ и был рекомендован к грантовой поддержке в размере одного миллиона 200 тысяч рублей. Он направлен на создание облагороженных мест приема мусора на сельских территориях. Автор, Федор Маслов, планирует реализовать его в своей родной деревне Раскатиха Курганской области», — передает пресс-служба медиацентра.

Автор проекта планирует построить специальную мусорную площадку, куда жители также смогут приносить и крупногабаритный мусор, создать на мусорных ограждениях граффити и установить таблички с правилами утилизации мусора. С помощью данного проекта тюменец хочет привлечь к экологическим проблемам молодежь. «Проект „Креативная мусорная реформа“ поможет решить проблему не только экологического воспитания молодежи, но и проблему целого села. В будущем мы планируем масштабировать проект на территории Тюменской области», — поделился сам автор.

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Тюменец выиграл свыше миллиона рублей для реализации в Курганской области «креативной мусорной реформы». Об этом URA.RU сообщили в медиацентре молодежной политики Тюменской области. Грант тюменец получил в рамках второго этапа Всероссийского экологического форума «Экосистема». «Проект „Креативная мусорная платформа“ победил в номинации „Развивай среду“ и был рекомендован к грантовой поддержке в размере одного миллиона 200 тысяч рублей. Он направлен на создание облагороженных мест приема мусора на сельских территориях. Автор, Федор Маслов, планирует реализовать его в своей родной деревне Раскатиха Курганской области», — передает пресс-служба медиацентра. Автор проекта планирует построить специальную мусорную площадку, куда жители также смогут приносить и крупногабаритный мусор, создать на мусорных ограждениях граффити и установить таблички с правилами утилизации мусора. С помощью данного проекта тюменец хочет привлечь к экологическим проблемам молодежь. «Проект „Креативная мусорная реформа“ поможет решить проблему не только экологического воспитания молодежи, но и проблему целого села. В будущем мы планируем масштабировать проект на территории Тюменской области», — поделился сам автор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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