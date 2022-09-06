Тюменец потратит выигранный миллион на реализацию в Кургане мусорного проекта

Тюменец выиграл грант на реализацию в Курганской деревне "мусорной реформы"

06 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Свой эко-проект тюменец планирует реализовать в Курганской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменец выиграл свыше миллиона рублей для реализации в Курганской области «креативной мусорной реформы». Об этом URA.RU сообщили в медиацентре молодежной политики Тюменской области. Грант тюменец получил в рамках второго этапа Всероссийского экологического форума «Экосистема». «Проект „Креативная мусорная платформа“ победил в номинации „Развивай среду“ и был рекомендован к грантовой поддержке в размере одного миллиона 200 тысяч рублей. Он направлен на создание облагороженных мест приема мусора на сельских территориях. Автор, Федор Маслов, планирует реализовать его в своей родной деревне Раскатиха Курганской области», — передает пресс-служба медиацентра. Автор проекта планирует построить специальную мусорную площадку, куда жители также смогут приносить и крупногабаритный мусор, создать на мусорных ограждениях граффити и установить таблички с правилами утилизации мусора. С помощью данного проекта тюменец хочет привлечь к экологическим проблемам молодежь. «Проект „Креативная мусорная реформа“ поможет решить проблему не только экологического воспитания молодежи, но и проблему целого села. В будущем мы планируем масштабировать проект на территории Тюменской области», — поделился сам автор.

Тюменец выиграл свыше миллиона рублей для реализации в Курганской области «креативной мусорной реформы». Об этом URA.RU сообщили в медиацентре молодежной политики Тюменской области. Грант тюменец получил в рамках второго этапа Всероссийского экологического форума «Экосистема». «Проект „Креативная мусорная платформа“ победил в номинации „Развивай среду“ и был рекомендован к грантовой поддержке в размере одного миллиона 200 тысяч рублей. Он направлен на создание облагороженных мест приема мусора на сельских территориях. Автор, Федор Маслов, планирует реализовать его в своей родной деревне Раскатиха Курганской области», — передает пресс-служба медиацентра. Автор проекта планирует построить специальную мусорную площадку, куда жители также смогут приносить и крупногабаритный мусор, создать на мусорных ограждениях граффити и установить таблички с правилами утилизации мусора. С помощью данного проекта тюменец хочет привлечь к экологическим проблемам молодежь. «Проект „Креативная мусорная реформа“ поможет решить проблему не только экологического воспитания молодежи, но и проблему целого села. В будущем мы планируем масштабировать проект на территории Тюменской области», — поделился сам автор.