На запорожском направлении идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Украинские военные пытались порвать первую линию обороны.
«Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские бойцы надеются на продвижение вглубь обороны и продвижению к побережью Азовского моря.
Ситуация напряжена в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на границе Запорожской области и ДНР. По словам Рогова, бои ночью 15 июня проходили южнее города Орехов. «Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал», — сообщил он. Рогов отметил, что две украинские роты предприняли попытку прорвать первую линию обороны.
Минобороны РФ сообщило, что потери украинских солдат составили 25 солдат и три танка в районе Времевского выступа. Российские группировки войск «Восток» отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley на запорожском направлении. Российские военные заполучили их в качестве трофея, передает Nation News. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ безуспешны в наступательных действиях на запорожском направлении, дополняет «Национальная служба новостей».
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