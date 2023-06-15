Рогов заявил об ожесточенных боях в Запорожской области

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Владимир Рогов заявил, что две украинские роты пытались прорвать первую линию оборону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Украинские военные пытались порвать первую линию обороны.

«Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские бойцы надеются на продвижение вглубь обороны и продвижению к побережью Азовского моря.

Ситуация напряжена в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на границе Запорожской области и ДНР. По словам Рогова, бои ночью 15 июня проходили южнее города Орехов. «Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал», — сообщил он. Рогов отметил, что две украинские роты предприняли попытку прорвать первую линию обороны.

Минобороны РФ сообщило, что потери украинских солдат составили 25 солдат и три танка в районе Времевского выступа. Российские группировки войск «Восток» отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley на запорожском направлении. Российские военные заполучили их в качестве трофея, передает Nation News. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ безуспешны в наступательных действиях на запорожском направлении, дополняет «Национальная служба новостей».

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На запорожском направлении идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Украинские военные пытались порвать первую линию обороны. «Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские бойцы надеются на продвижение вглубь обороны и продвижению к побережью Азовского моря. Ситуация напряжена в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на границе Запорожской области и ДНР. По словам Рогова, бои ночью 15 июня проходили южнее города Орехов. «Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал», — сообщил он. Рогов отметил, что две украинские роты предприняли попытку прорвать первую линию обороны. Минобороны РФ сообщило, что потери украинских солдат составили 25 солдат и три танка в районе Времевского выступа. Российские группировки войск «Восток» отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley на запорожском направлении. Российские военные заполучили их в качестве трофея, передает Nation News. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ безуспешны в наступательных действиях на запорожском направлении, дополняет «Национальная служба новостей».
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