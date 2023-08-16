Mash: бомж из Ростовской области оказался наводчиком ВСУ

16 августа 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

57-летнего бомжа задержали за хулиганство, вскоре выяснилось, что он был наводчиком ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наводчик ВСУ семь лет выдавал себя за бездомного. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, 57-летний мужчина в 2016 году активно сотрудничал в Донецкой народной республике (ДНР) с киевским режимом. «Наводчика ВСУ, который выдавал себя за простого бездомного, задержали в Ростовской области», — говорится в сообщении. По данным канала, 57-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство. Бездомный много выпил и начал бушевать. После задержания выяснилось, что в 2016 году Дяденко жил в ДНР и активно сотрудничал с киевским режимом. Около четырех месяцев он передавал украинской стороне расположение военных объектов в ДНР и помогал совершать удары. По данным канала, когда Дяденко вычислили, он спрятался в России. Мужчина начал притворяться бомжом и последние семь лет скрытно жил, подрабатывая без оформления. Ранее управление службы безопасности ДНР сообщил, что в регионе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Центр общественных связей ФСБ России заявил, что спецслужба задержала в Тюмени гражданина России, который вербовал российских военных на украинскую службу, передает «Ридус».

Наводчик ВСУ семь лет выдавал себя за бездомного. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, 57-летний мужчина в 2016 году активно сотрудничал в Донецкой народной республике (ДНР) с киевским режимом. «Наводчика ВСУ, который выдавал себя за простого бездомного, задержали в Ростовской области», — говорится в сообщении. По данным канала, 57-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство. Бездомный много выпил и начал бушевать. После задержания выяснилось, что в 2016 году Дяденко жил в ДНР и активно сотрудничал с киевским режимом. Около четырех месяцев он передавал украинской стороне расположение военных объектов в ДНР и помогал совершать удары. По данным канала, когда Дяденко вычислили, он спрятался в России. Мужчина начал притворяться бомжом и последние семь лет скрытно жил, подрабатывая без оформления. Ранее управление службы безопасности ДНР сообщил, что в регионе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Центр общественных связей ФСБ России заявил, что спецслужба задержала в Тюмени гражданина России, который вербовал российских военных на украинскую службу, передает «Ридус».