Mash: бомж из Ростовской области оказался наводчиком ВСУ

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Силовые структуры. Пермь, фсб, оружие, захват, пистолет макарова, полиция, охрана, задержание, кабура
57-летнего бомжа задержали за хулиганство, вскоре выяснилось, что он был наводчиком ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наводчик ВСУ семь лет выдавал себя за бездомного. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, 57-летний мужчина в 2016 году активно сотрудничал в Донецкой народной республике (ДНР) с киевским режимом.

«Наводчика ВСУ, который выдавал себя за простого бездомного, задержали в Ростовской области», — говорится в сообщении. По данным канала, 57-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство.

Бездомный много выпил и начал бушевать. После задержания выяснилось, что в 2016 году Дяденко жил в ДНР и активно сотрудничал с киевским режимом. Около четырех месяцев он передавал украинской стороне расположение военных объектов в ДНР и помогал совершать удары. По данным канала, когда Дяденко вычислили, он спрятался в России. Мужчина начал притворяться бомжом и последние семь лет скрытно жил, подрабатывая без оформления.

Ранее управление службы безопасности ДНР сообщил, что в регионе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Центр общественных связей ФСБ России заявил, что спецслужба задержала в Тюмени гражданина России, который вербовал российских военных на украинскую службу, передает «Ридус».

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Наводчик ВСУ семь лет выдавал себя за бездомного. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, 57-летний мужчина в 2016 году активно сотрудничал в Донецкой народной республике (ДНР) с киевским режимом. «Наводчика ВСУ, который выдавал себя за простого бездомного, задержали в Ростовской области», — говорится в сообщении. По данным канала, 57-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство. Бездомный много выпил и начал бушевать. После задержания выяснилось, что в 2016 году Дяденко жил в ДНР и активно сотрудничал с киевским режимом. Около четырех месяцев он передавал украинской стороне расположение военных объектов в ДНР и помогал совершать удары. По данным канала, когда Дяденко вычислили, он спрятался в России. Мужчина начал притворяться бомжом и последние семь лет скрытно жил, подрабатывая без оформления. Ранее управление службы безопасности ДНР сообщил, что в регионе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Центр общественных связей ФСБ России заявил, что спецслужба задержала в Тюмени гражданина России, который вербовал российских военных на украинскую службу, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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