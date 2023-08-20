«РВ»: на Украине разрабатывают носилки-роботы для эвакуации раненых

21 августа 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Дроны смогут уносить двух раненых солдат Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские инженеры разрабатывают роботизированные гусеничные носилки для эвакуации раненых. По данным источника, пока что собран образец для одной из бригад. «На Украине собирают дроны-эвакуаторы для раненых. Пока что собран всего один образец для 125-й бригады на Лиманском направлении», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на источник. Один дрон стоит 177 000 рублей. Грузоподъемность — 150 килограмм. Отмечается, что устройство позволит уменьшить эвакуационную группу с семи человек до двух-трех. Дрон работает с пульта на расстоянии до 100 метров. Ранее американские обозреватели раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации. Согласно подсчетам, Киев лишился почти 200 тысяч солдат Среди них 70 тысяч убитых, остальные — ранены. При этом сам Киев скрывает собственные потери.

Украинские инженеры разрабатывают роботизированные гусеничные носилки для эвакуации раненых. По данным источника, пока что собран образец для одной из бригад. «На Украине собирают дроны-эвакуаторы для раненых. Пока что собран всего один образец для 125-й бригады на Лиманском направлении», — пишет telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на источник. Один дрон стоит 177 000 рублей. Грузоподъемность — 150 килограмм. Отмечается, что устройство позволит уменьшить эвакуационную группу с семи человек до двух-трех. Дрон работает с пульта на расстоянии до 100 метров. Ранее американские обозреватели раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации. Согласно подсчетам, Киев лишился почти 200 тысяч солдат Среди них 70 тысяч убитых, остальные — ранены. При этом сам Киев скрывает собственные потери.