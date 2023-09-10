В Тюменской области на выборах губернатора проголосовало почти 50% избирателей

На 19:30 10 сентября явка на выборах главы Тюменской области составила 48,08%

10 сентября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

На юге Тюменской области на участки пришло более половины от всего числа избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 По состоянию на 19:30 в Тюменской области в выборах губернатора приняли участие 48,08% избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. «Общая явка по трем регионам по состоянию на 19:30 составила 48,08%. На юге области показатель достиг 51,97%», — рассказал глава избирательной комиссии Тюменской области. В ХМАО на выборы пришли 38,72%. В ЯНАО — 65,83%. Подробности читайте в прямой трансляции URA.RU.

По состоянию на 19:30 в Тюменской области в выборах губернатора приняли участие 48,08% избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. «Общая явка по трем регионам по состоянию на 19:30 составила 48,08%. На юге области показатель достиг 51,97%», — рассказал глава избирательной комиссии Тюменской области. В ХМАО на выборы пришли 38,72%. В ЯНАО — 65,83%. Подробности читайте в прямой трансляции URA.RU.