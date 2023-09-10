В Тюменской области на выборах губернатора проголосовало почти 50% избирателей

На 19:30 10 сентября явка на выборах главы Тюменской области составила 48,08%
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Выборы-2021. Тюмень, выборы, голосование, выборы 2021
На юге Тюменской области на участки пришло более половины от всего числа избирателей Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

По состоянию на 19:30 в Тюменской области в выборах губернатора приняли участие 48,08% избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

«Общая явка по трем регионам по состоянию на 19:30 составила 48,08%. На юге области показатель достиг 51,97%», — рассказал глава избирательной комиссии Тюменской области.

В ХМАО на выборы пришли 38,72%. В ЯНАО — 65,83%. Подробности читайте в прямой трансляции URA.RU.

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По состоянию на 19:30 в Тюменской области в выборах губернатора приняли участие 48,08% избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. «Общая явка по трем регионам по состоянию на 19:30 составила 48,08%. На юге области показатель достиг 51,97%», — рассказал глава избирательной комиссии Тюменской области. В ХМАО на выборы пришли 38,72%. В ЯНАО — 65,83%. Подробности читайте в прямой трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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