Депутат Госдумы Арефьев предложил вернуть единую тарифную сетку для бюджетников

11 сентября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

При отраслевой системе происходит большой разрыв в доходах между работниками одной организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В бюджетных организациях следует вернуть единую тарифную сетку, чтобы сократить разницу в доходах между работниками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Первоначально, когда мы отказались от единой тарифной сетки и перешли на отраслевую систему, даже в школах некоторые директора ставили своего тестя охранником, физруком — зятя, техничкой — свекровь или мать. Делали им зарплату выше, чем у завуча. Себя, конечно, тоже не обижали. Тогда возмущались учителя, которые целый день обучали детей, а сторож получал в три раза больше. Это форменное безобразие. Надо в бюджетной сфере переходить к единой тарифной сетке. Это нормально и споров никогда не вызывало», — сказал Николай Арефьев. Политик отметил, что при отраслевой системе начальники сами себе назначают высокую зарплату, поэтому происходит большой разрыв в доходах между работниками одной организации. «Это беспредел, когда зарплату можно устанавливать самим. Это называется отраслевая система. Руководитель сам назначает зарплату своим подчиненным. Конечно же, он назначает прежде всего себе», — подчеркнул парламентарий. С 1 июня 2011 года в России повсеместно отменена единая тарифная сетка. Во всех организациях бюджетной сферы РФ зарплата выплачивается по новая системе оплаты труда (НСОТ). Оценка уровня квалификации персонала производится по правилам отраслевых систем сертификации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В бюджетных организациях следует вернуть единую тарифную сетку, чтобы сократить разницу в доходах между работниками. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Первоначально, когда мы отказались от единой тарифной сетки и перешли на отраслевую систему, даже в школах некоторые директора ставили своего тестя охранником, физруком — зятя, техничкой — свекровь или мать. Делали им зарплату выше, чем у завуча. Себя, конечно, тоже не обижали. Тогда возмущались учителя, которые целый день обучали детей, а сторож получал в три раза больше. Это форменное безобразие. Надо в бюджетной сфере переходить к единой тарифной сетке. Это нормально и споров никогда не вызывало», — сказал Николай Арефьев. Политик отметил, что при отраслевой системе начальники сами себе назначают высокую зарплату, поэтому происходит большой разрыв в доходах между работниками одной организации. «Это беспредел, когда зарплату можно устанавливать самим. Это называется отраслевая система. Руководитель сам назначает зарплату своим подчиненным. Конечно же, он назначает прежде всего себе», — подчеркнул парламентарий. С 1 июня 2011 года в России повсеместно отменена единая тарифная сетка. Во всех организациях бюджетной сферы РФ зарплата выплачивается по новая системе оплаты труда (НСОТ). Оценка уровня квалификации персонала производится по правилам отраслевых систем сертификации.