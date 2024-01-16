Киев пообещал Европе дешевую рабочую силу и сырье

16 января 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

По словам Шурма, Киев готов поделиться с ЕС природными ресурсами и дешевым сырьем при вступлении в союз Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В случае вступления в Евросоюз Киев обеспечит Европу природными ресурсами, дешевы сырьем и квалифицированной рабочей силой. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. «Производство в Украине может быть даже дешевле, чем в Китае, потому что стоимость труда ниже, логистика дешевле, а это означает, что стоимость конечной продукции будет ниже. <…> У нас высокообразованные люди, а вы понимаете, сколько стоит в Европе воспитать высококвалифицированного инженера», — передает РИА Новости слова Шурма. Он добавил, что в Киеве есть множество природных ресурсов, которые нужны ЕС. В их число входят литий, железо, титан, графит и магний. По словам заместитель руководителя Офиса Зеленского, страна готова поделится этими факторами с Евросоюзом. Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в ближайшие 15-20 лет Киев не вступит в ЕС. По его словам, любое государство должно соответствовать стандартам, чтобы вступить в союз. Он привел в пример Ирландии, которой понадобилось порядка 20 лет, чтобы стать членом Евросоюза.

В случае вступления в Евросоюз Киев обеспечит Европу природными ресурсами, дешевы сырьем и квалифицированной рабочей силой. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. «Производство в Украине может быть даже дешевле, чем в Китае, потому что стоимость труда ниже, логистика дешевле, а это означает, что стоимость конечной продукции будет ниже. <…> У нас высокообразованные люди, а вы понимаете, сколько стоит в Европе воспитать высококвалифицированного инженера», — передает РИА Новости слова Шурма. Он добавил, что в Киеве есть множество природных ресурсов, которые нужны ЕС. В их число входят литий, железо, титан, графит и магний. По словам заместитель руководителя Офиса Зеленского, страна готова поделится этими факторами с Евросоюзом. Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в ближайшие 15-20 лет Киев не вступит в ЕС. По его словам, любое государство должно соответствовать стандартам, чтобы вступить в союз. Он привел в пример Ирландии, которой понадобилось порядка 20 лет, чтобы стать членом Евросоюза.