Сергей Жуков рассказал о работе над детективом про «Руки вверх»

Певец Жуков: работа над детективным фильмом про «Руки вверх» подходит к концу

28 апреля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков сообщил, что в октябре состоится премьера фильма Фото: Илья Московец © URA.RU Работа над приключенческим фильмом с элементами детектива о музыкальной группе «Руки вверх» подходит к концу. Об этом сообщил певец и участник дуэта Сергей Жуков. «Мы уже полтора года снимаем художественный фильм о дуэте „Руки вверх“… Последние кадры будут сделаны в июле на нашем концерте в Лужниках», — заявил Жуков в беседе с «Аргументами и фактами». Он отметил, что фильм будет снят с элементами детектива, основанного на реальных событиях. Жуков сообщил, что команда полгода искала актера на главную роль. По его словам, не удалось найти «второго Жукова». Певец отметил, что актер не похож на него, однако он назвал его двойником по духу и энергетике. По словам Жукова, в фильме будет много музыки, однако решено не раскрывать аудитории финальную правду о происходящем в фильме. Певец подчеркнул, что основная концепция фильма заключается в том, что всякий юноша, если у него есть решимость, может достичь чего угодно. Он отметил, что кино также является превосходным уроком самосовершенствования, заставляя не бояться и двигаться к поставленной цели. По словам артиста, премьера фильма может состояться в октябре 2024 года. Ранее Жуков презентовал свое заведение «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Бар удалось открыть лишь со второго раза — в 2016 году запуск не состоялся из-за проблем с партнерами по бизнесу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа над приключенческим фильмом с элементами детектива о музыкальной группе «Руки вверх» подходит к концу. Об этом сообщил певец и участник дуэта Сергей Жуков. «Мы уже полтора года снимаем художественный фильм о дуэте „Руки вверх“… Последние кадры будут сделаны в июле на нашем концерте в Лужниках», — заявил Жуков в беседе с «Аргументами и фактами». Он отметил, что фильм будет снят с элементами детектива, основанного на реальных событиях. Жуков сообщил, что команда полгода искала актера на главную роль. По его словам, не удалось найти «второго Жукова». Певец отметил, что актер не похож на него, однако он назвал его двойником по духу и энергетике. По словам Жукова, в фильме будет много музыки, однако решено не раскрывать аудитории финальную правду о происходящем в фильме. Певец подчеркнул, что основная концепция фильма заключается в том, что всякий юноша, если у него есть решимость, может достичь чего угодно. Он отметил, что кино также является превосходным уроком самосовершенствования, заставляя не бояться и двигаться к поставленной цели. По словам артиста, премьера фильма может состояться в октябре 2024 года. Ранее Жуков презентовал свое заведение «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Бар удалось открыть лишь со второго раза — в 2016 году запуск не состоялся из-за проблем с партнерами по бизнесу.