Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, глава страны Владимир Путин продолжает активно заниматься вопросами специальной военной операции (СВО) в Курской области. Он подчеркнул, что российский лидер регулярно получает информацию из первых рук, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации. Песков также отметил, что тема переговоров «изрядно потеряла актуальность», поэтому атака ВСУ на Курскую АЭС ничего не сорвала. Все главные заявления пресс-секретаря 26 августа — в материале URA.RU.
Арест Павла Дурова
Песков также прокомментировал ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции: «Мы пока не знаем, в чем обвиняется Дуров. Не слышали официальных заявлений. Нужно дождаться прояснения ситуации». По его словам, без достоверной информации неправильно делать какие-либо выводы.
Атака на Курскую область и Курскую АЭС
Отвечая на вопрос о возможном влиянии атаки ВСУ на Курскую область на переговоры, Песков заявил: «Нет, переговоров не было. Тема переговоров изрядно потеряла актуальность». Он также добавил, что в средствах массовой информации публикуется много сообщений, далеко не все из которых носят правдивый характер.
По его словам, президент России Владимир Путин продолжает активно заниматься вопросами СВО в Курской области. «Это часть ежедневной работы Верховного Главнокомандующего. Особое внимание уделяется получению информации от тех, кто непосредственно находится в поле — не только от позиционных командных пунктов, но и от командиров подразделений», — отметил Песков.
Ответ на ситуацию в Курской области
Президент России Владимир Путин обязательно ответит на действия ВСУ в Курской области. «Здесь речь идет не об отдельном решении. Подобные враждебные действия не могут остаться без ответа. Ответ обязательно будет», — заявил пресс-секретарь президента.
Встреча Путина и директора МАГАТЭ
По словам Пескова, у Путина нет в планах встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после событий на Курской АЭС. «В планах нет», — отметил он.
Смерть советника по безопасности Reuters в результате удара
Пресс-секретарь не смог ответить, кто виновен в гибели британского журналиста Reuters Райана Эванса, который пропал после удара по Краматорску в Донбассе. По его словам, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, в то время как журналист погиб при ударе по гостинице «Сапфир».
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