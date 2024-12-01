Умер звезда «Дюны» Нильс Ареструп

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Скончался актер Нильс Ареструп
Скончался актер Нильс Ареструп Фото:

Известный французский актер Нильс Ареструп скончался в возрасте 75 лет в своем доме в пригороде Парижа. Об этом сообщили его жена и пресс-секретарь.

Актер ушел из жизни в окружении своей семьи. Точная причина его смерти на данный момент не раскрывается, пишет Agence France-Presse, ссылаясь на слова жены и пресс-секретаря актера.

Ареструп был широко известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Дюна» 2013-го года (франко-израильская драма), «Мое сердце биться перестало», «Пророк», «Ее зовут Сара», «Скафандр и бабочка», «Ученик чародеев» и других. За свою актерскую карьеру он получил две премии Cesar за лучшую мужскую роль второго плана.

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Известный французский актер Нильс Ареструп скончался в возрасте 75 лет в своем доме в пригороде Парижа. Об этом сообщили его жена и пресс-секретарь. Актер ушел из жизни в окружении своей семьи. Точная причина его смерти на данный момент не раскрывается, пишет Agence France-Presse, ссылаясь на слова жены и пресс-секретаря актера. Ареструп был широко известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Дюна» 2013-го года (франко-израильская драма), «Мое сердце биться перестало», «Пророк», «Ее зовут Сара», «Скафандр и бабочка», «Ученик чародеев» и других. За свою актерскую карьеру он получил две премии Cesar за лучшую мужскую роль второго плана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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