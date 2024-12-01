Умер звезда «Дюны» Нильс Ареструп

Известный французский актер Нильс Ареструп скончался в возрасте 75 лет в своем доме в пригороде Парижа. Об этом сообщили его жена и пресс-секретарь.
Актер ушел из жизни в окружении своей семьи. Точная причина его смерти на данный момент не раскрывается, пишет Agence France-Presse, ссылаясь на слова жены и пресс-секретаря актера.
Ареструп был широко известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Дюна» 2013-го года (франко-израильская драма), «Мое сердце биться перестало», «Пророк», «Ее зовут Сара», «Скафандр и бабочка», «Ученик чародеев» и других. За свою актерскую карьеру он получил две премии Cesar за лучшую мужскую роль второго плана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.