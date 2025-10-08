Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в Душанбе переговоры с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Эмомали Собирзодой. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны и подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в Центральной Азии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзода в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан», — говорится в сообщении МО РФ. В ходе переговоров глава российского военного ведомства заявил, что стабильность в Центральной Азии во многом зависит от сотрудничества военных ведомств двух стран, а текущая ситуация остается крайне сложной.
Он подчеркнул, что России и Таджикистану предстоит укреплять взаимодействие по всем направлениям, включая военное сотрудничество, обмен опытом, обучение и военно-техническое взаимодействие. Эмомали Собирзода, в свою очередь, отметил, что это первый визит Белоусова в Таджикистан в качестве министра обороны РФ, и таджикская сторона ожидает дальнейшего развития стратегического партнерства.
Он также указал на то, что присутствие 201-й российской военной базы и оптико-электронного узла на территории Таджикистана свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества. Ранее был подписан План стратегического партнерства между министерствами обороны, и практически завершена разработка программы его реализации на 2026-2028 годы.
