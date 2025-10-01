01 октября 2025

«Он мне нравится»: Небензя поделился впечатлением от встречи с новым поспредом США

Небензя провел встречу с новым постпредом США Майком Уолтцем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небензя оценил первую встречу с новым постпредом США при ООН
Небензя оценил первую встречу с новым постпредом США при ООН Фото:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел первую встречу с новым коллегой из США Майком Уолтцем, которая прошла в конструктивной атмосфере. Российский дипломат положительно оценил начало взаимодействия с американским представителем.

«У нас была очень хорошая встреча. Высказывать вам свое мнение о Майке Уолтце сейчас было бы немного преждевременно, но мне понравилось, как мы с ним общались. Он мне нравится. И я думаю, что это было, может быть, немного самонадеянно, но, думаю, это было взаимно»,— сказал Небензя журналистам РИА Новости.

Встреча между постоянными представителями двух стран при ООН состоялась в Нью-Йорке. Небензя подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о новом американском коллеге, но первоначальное впечатление от общения сложилось положительное.

Дипломатический контакт между представителями России и США в ООН происходит на фоне сложной международной обстановки. Личная встреча глав дипломатических миссий двух стран может способствовать поддержанию рабочих отношений на площадке Организации Объединенных Наций.

Встреча постпредов России и США при ООН состоялась вскоре после переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио, которые прошли в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало первой за четыре года встречей глав внешнеполитических ведомств двух стран, что подчеркивает попытки поддерживать диалог на фоне сложной международной обстановки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел первую встречу с новым коллегой из США Майком Уолтцем, которая прошла в конструктивной атмосфере. Российский дипломат положительно оценил начало взаимодействия с американским представителем. «У нас была очень хорошая встреча. Высказывать вам свое мнение о Майке Уолтце сейчас было бы немного преждевременно, но мне понравилось, как мы с ним общались. Он мне нравится. И я думаю, что это было, может быть, немного самонадеянно, но, думаю, это было взаимно»,— сказал Небензя журналистам РИА Новости. Встреча между постоянными представителями двух стран при ООН состоялась в Нью-Йорке. Небензя подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о новом американском коллеге, но первоначальное впечатление от общения сложилось положительное. Дипломатический контакт между представителями России и США в ООН происходит на фоне сложной международной обстановки. Личная встреча глав дипломатических миссий двух стран может способствовать поддержанию рабочих отношений на площадке Организации Объединенных Наций. Встреча постпредов России и США при ООН состоялась вскоре после переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио, которые прошли в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало первой за четыре года встречей глав внешнеполитических ведомств двух стран, что подчеркивает попытки поддерживать диалог на фоне сложной международной обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...