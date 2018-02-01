В финале Лидеров России только одна семья из УрФО. Муж объяснил почему

03:07 01 февраля 2018 0

Ольга и Артем Углевы вместе дошли до финала ФОТО: предоставлено Артемом Углевым

Челябинская область единственная в Уральском федеральном округе, от которой в финал «Лидеров России» прошла семейная пара — Артем и Ольга Углевы. Оба строят карьеру, при этом воспитывают двоих детей. Артем в 2015 году создал «Уральскую спецсталь», а Ольга руководит АНО «Центр Кластерного развития Челябинской области» при министерстве экономического развития Челябинской области. В день, когда готовили интервью, поговорить удалось только с мужем, занимающимся детьми, пока жена задерживалась на совещании в министерстве,.

— Артем Сергеевич. Вы с супругой единственные в УрФО, из числа финалистов, что представляют семейную пару. Это было совместное решение принять участие в проекте?

— Информация о конкурсе пришла от супруги, решение принять участие было совместным. Проект показался интересным, захотелось себя попробовать

— Даже очень образованные люди жаловались, что слетали на первых этапах, когда доходило дело до математических вычислений… В уме не получалось, а калькулятор включить не успевали.

— Я учился в физико-математическом лицее № 31 Челябинска и мог обойтись без калькулятора.

— Можно предположить, что на начальной стадии заявлялись семьями. Но до финала дошли только супруги Углевы, то есть вы. Помогали друг другу?

— Это чисто технически было мало выполнимо. На заочных этапах основной проблемой был недостаток времени, во время полуфинала мы работали в разных группах

Проект оказался интересным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Звучали сомнении в чистоте проекта «Лидеры России». Мол, первые места уже расписаны, а простым или как говорят, «не блатным», делать нечего. У вас были такие сомнения? И когда они исчезли?

— То, что анонсировали организаторы для финалистов — отчет об управленческих навыках, образовательный грант — было выполнено. Что касается победителей — работа с наставниками — для начала необходимо дождаться окончания конкурса и этих победителей определить. Министр экономического развития РФ обещал найти себе заместителя из числа победителей конкурса — думаю он свое обещание сдержит.

— Уже придумали, как потратите образовательный грант?

— В идеале было бы использовать грант на обучение решению конкретных задач, которые могут возникнуть.

— Какой из этапов конкурса был вам наиболее интересен?

— Полуфинал. Была работа с интересными заданиями в группах собранных из сильных профессионалов. Мне и коллегам понравилось выступление губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Он был одним из официальных лиц, открывающих конкурс, и в течении часа провел самый настоящий бизнес-класс.

— Судя по биографиям вашей и супруги, вы оба умудрялись делать карьеру с самого начала построения семьи. При этом родили двоих детей. Кто вам помогал?

— Родители. Живут здесь и очень помогают. Было, к примеру, с кем оставить детей, чтобы поехать на конкурс.

— Что дало вам участие в конкурсе? Чего ждете от его итогов?

— Я надеюсь, что потенциал финалистов найдет достойное применение. В полуфинале удалось пообщаться с многими интересными людьми, очень разноплановыми. Хотелось с некоторыми вместе поработать. Удивило медийное внимание. Даже чуть утомило. Мы с супругой поняли, что людям, которые сталкиваются с этим с профессиональной сфере, не всегда легко. Публичность это тоже работа.