Власти перевели экономику России на ручной режим управления

Оперштаб по борьбе с санкциями получил новый статус

04 октября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

В России появится сеть оперштабов для разработки социальных и экономических мер поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти будут управлять экономикой страны в ручном режиме. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики (так называемый федеральный оперштаб по борьбе с санкциями). По словам экспертов URA.RU, это обеспечит оперативное централизованное принятие решений в условиях частичной мобилизации и санкций Запада. Своим постановлением Мишустин расширил полномочия правкомиссии, которую создал 5 марта. Теперь она будет разрабатывать социальные меры поддержки для россиян, экономические — для поддержки ключевых производств, уточнили в пресс-службе правительства РФ. По поручению Мишустина главы федеральных органов власти сформируют свои оперштабы. Например, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба создадут оперштаб для работы с малым и средним бизнесом. Предложения министерств сначала будут направляться в оперштабы, а затем — в подкомиссию первого вице-премьера Андрея Белоусова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложения министерств сначала будут рассматриваться локальными оперштабами, а затем направляться в подкомиссию под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. После этого предложения будут утверждаться правкомиссией, которую возглавляет Мишустин. «Работа будет выстроена в формате, который ранее использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики», — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ. В ситуации спецоперации и санкций необходимо быстрое принятие решений, иначе результата не будет, объяснил заслуженный экономист РФ, директор института проблем экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров. «Экономика давно нуждается в выстраивании системы управления и планирования без отмены инструментов рыночной модели. Предложения по созданию центров управления отраслями были ранее. Сейчас необходимо оперативное принятие решений, мобилизация промышленности и управленческого аппарата. Без этого решения будут приниматься с опозданием», — пояснил эксперт. Новые обстоятельства заставляют экономику РФ к ним быстро адаптироваться, отмечают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Появились новые факторы, которые заставляют экономику заново адаптироваться — частичная мобилизация, новые санкции против РФ, переориентация транспортных потоков на Восток, присоединение новых регионов, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «На фоне этого власти продолжают антикризисную политику в формате, который уже применяли, но при этом не теряют перспективы развития экономики», — уточнил собеседник. Статья по теме Власти РФ закроют главные слабости экономики к санкциям Запада Российские власти дополнили функции комиссии для более оперативной координации отраслей экономики и предприятий, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Правительство и министерства всегда стараются работать системно, несмотря на различные ситуации. Но какие-то срочные вопросы, которые кажутся актуальными, надо решать в упрощенном порядке», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти будут управлять экономикой страны в ручном режиме. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики (так называемый федеральный оперштаб по борьбе с санкциями). По словам экспертов URA.RU, это обеспечит оперативное централизованное принятие решений в условиях частичной мобилизации и санкций Запада. Своим постановлением Мишустин расширил полномочия правкомиссии, которую создал 5 марта. Теперь она будет разрабатывать социальные меры поддержки для россиян, экономические — для поддержки ключевых производств, уточнили в пресс-службе правительства РФ. По поручению Мишустина главы федеральных органов власти сформируют свои оперштабы. Например, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба создадут оперштаб для работы с малым и средним бизнесом. Предложения министерств сначала будут рассматриваться локальными оперштабами, а затем направляться в подкомиссию под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. После этого предложения будут утверждаться правкомиссией, которую возглавляет Мишустин. «Работа будет выстроена в формате, который ранее использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики», — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ. В ситуации спецоперации и санкций необходимо быстрое принятие решений, иначе результата не будет, объяснил заслуженный экономист РФ, директор института проблем экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров. «Экономика давно нуждается в выстраивании системы управления и планирования без отмены инструментов рыночной модели. Предложения по созданию центров управления отраслями были ранее. Появились новые факторы, которые заставляют экономику заново адаптироваться — частичная мобилизация, новые санкции против РФ, переориентация транспортных потоков на Восток, присоединение новых регионов, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «На фоне этого власти продолжают антикризисную политику в формате, который уже применяли, но при этом не теряют перспективы развития экономики», — уточнил собеседник. Российские власти дополнили функции комиссии для более оперативной координации отраслей экономики и предприятий, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Правительство и министерства всегда стараются работать системно, несмотря на различные ситуации. Но какие-то срочные вопросы, которые кажутся актуальными, надо решать в упрощенном порядке», — резюмировал эксперт.