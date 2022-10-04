Власти перевели экономику России на ручной режим управления

Оперштаб по борьбе с санкциями получил новый статус

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах во время визита на Алтай. Горно-Алтайск, мишустин михаил
В России появится сеть оперштабов для разработки социальных и экономических мер поддержки Фото:
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Российские власти будут управлять экономикой страны в ручном режиме. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики (так называемый федеральный оперштаб по борьбе с санкциями). По словам экспертов URA.RU, это обеспечит оперативное централизованное принятие решений в условиях частичной мобилизации и санкций Запада.

Своим постановлением Мишустин расширил полномочия правкомиссии, которую создал 5 марта. Теперь она будет разрабатывать социальные меры поддержки для россиян, экономические — для поддержки ключевых производств, уточнили в пресс-службе правительства РФ. По поручению Мишустина главы федеральных органов власти сформируют свои оперштабы. Например, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба создадут оперштаб для работы с малым и средним бизнесом.

ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург
Предложения министерств сначала будут направляться в оперштабы, а затем — в подкомиссию первого вице-премьера Андрея Белоусова
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Предложения министерств сначала будут рассматриваться локальными оперштабами, а затем направляться в подкомиссию под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. После этого предложения будут утверждаться правкомиссией, которую возглавляет Мишустин. «Работа будет выстроена в формате, который ранее использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики», — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ.

В ситуации спецоперации и санкций необходимо быстрое принятие решений, иначе результата не будет, объяснил заслуженный экономист РФ, директор института проблем экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров. «Экономика давно нуждается в выстраивании системы управления и планирования без отмены инструментов рыночной модели. Предложения по созданию центров управления отраслями были ранее.

Сейчас необходимо оперативное принятие решений, мобилизация промышленности и управленческого аппарата. Без этого решения будут приниматься с опозданием», — пояснил эксперт.
Клипарт. Екатеринбург
Новые обстоятельства заставляют экономику РФ к ним быстро адаптироваться, отмечают эксперты
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Появились новые факторы, которые заставляют экономику заново адаптироваться — частичная мобилизация, новые санкции против РФ, переориентация транспортных потоков на Восток, присоединение новых регионов, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «На фоне этого власти продолжают антикризисную политику в формате, который уже применяли, но при этом не теряют перспективы развития экономики», — уточнил собеседник.

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Российские власти дополнили функции комиссии для более оперативной координации отраслей экономики и предприятий, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Правительство и министерства всегда стараются работать системно, несмотря на различные ситуации. Но какие-то срочные вопросы, которые кажутся актуальными, надо решать в упрощенном порядке», — резюмировал эксперт.

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Российские власти будут управлять экономикой страны в ручном режиме. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики (так называемый федеральный оперштаб по борьбе с санкциями). По словам экспертов URA.RU, это обеспечит оперативное централизованное принятие решений в условиях частичной мобилизации и санкций Запада. Своим постановлением Мишустин расширил полномочия правкомиссии, которую создал 5 марта. Теперь она будет разрабатывать социальные меры поддержки для россиян, экономические — для поддержки ключевых производств, уточнили в пресс-службе правительства РФ. По поручению Мишустина главы федеральных органов власти сформируют свои оперштабы. Например, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба создадут оперштаб для работы с малым и средним бизнесом. Предложения министерств сначала будут рассматриваться локальными оперштабами, а затем направляться в подкомиссию под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. После этого предложения будут утверждаться правкомиссией, которую возглавляет Мишустин. «Работа будет выстроена в формате, который ранее использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики», — подчеркнули в пресс-службе правительства РФ. В ситуации спецоперации и санкций необходимо быстрое принятие решений, иначе результата не будет, объяснил заслуженный экономист РФ, директор института проблем экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров. «Экономика давно нуждается в выстраивании системы управления и планирования без отмены инструментов рыночной модели. Предложения по созданию центров управления отраслями были ранее. Появились новые факторы, которые заставляют экономику заново адаптироваться — частичная мобилизация, новые санкции против РФ, переориентация транспортных потоков на Восток, присоединение новых регионов, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «На фоне этого власти продолжают антикризисную политику в формате, который уже применяли, но при этом не теряют перспективы развития экономики», — уточнил собеседник. Российские власти дополнили функции комиссии для более оперативной координации отраслей экономики и предприятий, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Правительство и министерства всегда стараются работать системно, несмотря на различные ситуации. Но какие-то срочные вопросы, которые кажутся актуальными, надо решать в упрощенном порядке», — резюмировал эксперт.
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