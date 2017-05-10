15:33 10 мая 2017 1

По мнению Андрея Мясникова, блогера не оправдают, но и не будут наказывать слишком сурово Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Мясников, гражданский муж Евгении Чудновец, осужденной за репост детского порно и оправданной судом, дал свой прогноз на приговор блогеру Руслану Соколовскому, который прозвучит завтра, 11 мая, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. По мнению Андрея, блогера оставят на свободе, об этом он сообщил «URA.RU».

«Не могут его посадить, когда такая шумиха вокруг, — заявил Мясников. — Оправдания я не жду, но что-то альтернативное, не связанное с лишением свободы, мне кажется, возможно: условный срок, исправительные работы. Если же его приговорят к реальному лишению свободы, это будет означать, что все-таки все у нас хреново в нашей судебной системе».

По мнению Мясникова, за то, что сделал блогер, не должны сажать вообще. «За оскорбление чувств верующих максимум, что должно быть — это административное наказание, как за нарушение правил дорожного движения», — заявил муж Чудновец.

Такой прогноз и такую позицию Андрей Мясников высказал, несмотря на громкий пост его гражданской супруги Евгении Чудновец, которая ранее заявляла, что Бог отправит блогера Руслана Соколовского в тюрьму «из-за того, что он не раскаялся».

По мнению многих, главная заслуга в том, что Чудновец вышла на свободу — ее мужа, Андрея Мясникова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Наша позиция была неправильно понята: обсуждалось последнее слово Соколовского, где он поступает немужественно, — пояснил агентству Мясников. — Тем не менее мы все равно его поддерживаем: Женя в Москве выходила с плакатом „Свободу Соколовскому“. Она сейчас в Москве, на суде быть не сможет, а я обязательно приеду поддержать его. Завтра в 11 часов буду в суде».

Руслан Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Гособвинение запросило для него 3,5 года реального лишения свободы. Приговор блогеру будет озвучен 11 мая в 11 часов в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Евгения Чудновец была осуждена на шесть месяцев за репост ролика с детским порно (после апелляции срок был сокращен до пяти месяцев). Ее дело вызвало огромный общественный резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу. Большая заслуга в этом — ее гражданского мужа Андрея Мясников, который от начала и до конца боролся за свободу супруги.