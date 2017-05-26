10:59 26 мая 2017 3

Мерзлякова попросит Пономарева оценить обоснованность привлечения ОМОН к обыску у Севастьянова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель координационного совета уральских омбудсменов Татьяна Мерзлякова направит жалобу замгенпрокурора по УрФО Юрию Пономареву на обоснованность привлечения сотрудников ОМОН и тележурналистов к обыску у челябинского правозащитника Алексея Севастьянова. Как она сообщила корреспонденту «URA.RU», ее беспокоит, что в последнее время у силовиков «становится чрезмерно популярной игра в маски-шоу».

«ОМОН — дорогое удовольствие. Что такого серьезного получили следователи, привлекая ОМОН, — перевернутые клумбы? Становится чрезмерно популярной игра в маски-шоу. Хочу обратить внимание и подготовлю обращение замгенпрокурора Юрию Пономареву об обоснованности привлечения ОМОНа, приезда с телекамерами на обыск», — говорит омбудсмен.

Мерзлякова подчеркивает, что не хочет и не будет вмешиваться в ход расследования. «Не хочу комментировать уголовное дело. Я с большим уважением отношусь к СКР. Надеюсь, что из этой молодой структуры вырастет настоящее независимое и сильное подразделение. Но не хотелось бы, чтобы силовики участвовали в заказных делах. Возбуждение уголовного дела в интересах одной партии с привлечением таких огромных государственных сил… никогда у нас такого не было. Силовики должны в первую очередь защищать государственные интересы и права человека», — добавил омбудсмен.

Обыск у бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области и юриста Алексея Севастьянова прошел 24 мая утром. Когда он выходил из дома, чтобы отвезти детей в школу, к нему ворвались сотрудники СКР с ОМОН и телекамерами. По словам бывшего уполномоченного по правам человека, силовики сильно напугали детей и перевернули в доме все, включая горшки с цветами. Севастьянов полагает, что ОМОН и телекамеры привлекались, чтобы дискредитировать его.

Силовые действия проводились в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Поводом стало заключение контрактов на 5 млн рублей на размещение агитации партии «Родина», чье региональное отделение возглавлял Севастьянов. Через пару месяцев партия отказалась выдвигать его кандидатом. Севастьянов перешел в «Яблоко», от которой стал баллотироваться в Металлургическом округе. В «Родине» заявили, что не собираются оплачивать заказанную им агитацию, и обратились в правоохранительные органы. Экс-омбудсмен утверждает, что действовал в рамках полномочий, а агитация была за «Родину». Он уверен, что спор хозяйствующих субъектов должен решаться в гражданском суде.