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26 июля 2017
21:00  26 июля 2017 0

Союз России и КНДР, эпидемия менингита, Алтушкин и Scorpions. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, реанимация, интенсивная терапия
Тюменские врачи пытались скрыть от всех эпидемию менингитаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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И вот главные новости к этому часу:

Русские не сдаются! В ответ на санкции, принятые Конгрессом США, Россия планирует сотрудничать с КНДР. А Евросоюз и вовсе хочет заблокировать антироссийские санкции Америки на своей территории.

В Югре консервируют больницу, построить которую обещали сразу два губернатора. Подрядчики убежали, прихватив аванс, больные остались с носом.

В Тюмени растет число детей, госпитализированных с диагнозом «Менингит». В больницах остаются десятки. Медики пытались скрыть эпидемию, но не получилось.

Пока дети болеют, власти Тюмени воюют с алкоголизмом. Сотрудники СОБРа и УБЭП конфисковали у владельца местного бара пиво на полмиллиона рублей. «URA.RU» выяснило, кто заказчик нежданного «маски-шоу».

Мэр Невьянска защитил школьника, которого местные власти объявили в розыск за критику ремонта дорог. Напомним, сотрудники городской администрации пообещали парню большие проблемы. Его маме пригрозили увольнением. И все из-за видео, на котором мальчик выразил свою гражданскую позицию.

В России сезон шикарных свадеб. Так, уральский олигарх Алтушкин позвал на свадьбу культовую немецкую рок-группу Scorpions. Скромный чиновник Росавиации не отстает от свердловского богача. Он потратил на торжество полмиллиона долларов. Видимо, копил всю жизнь.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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