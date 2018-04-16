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16 апреля 2018
15 апреля 2018
04:58  16 апреля 2018 0

Юный математик из Екатеринбурга удивила Галкина. ВИДЕО

Обладая сверхпособностью быстро считать, девочка мечтает стать парикмахеромФото: скрин передачи «Лучше всех» на «Первом канале»

В минувшее воскресенье, 15 апреля, в очередном выпуске программы «Лучше всех» на «Первом канале» выступила юная екатеринбурженка Алиса Гусева. Шестилетняя победительница международного первенства по ментальной арифметике удивила ведущего, Максима Галкина, тем, что хочет стать парикмахером.

Девочка легко оперирует в уме трехзначными числами, практически мгновенно выдавая результаты вычислений. «На чемпионате мира по ментальной арифметике, на котором победила Алиса Гусева, соревновались тысяча вундеркиндов», — сообщил Максим Галкин. Впрочем сама юная екатеринбурженка в будущем видит себя… парикмахером: «Хочу стричь всем волосы, чтобы были лысыми», заявила Алиса смеясь.

Отметим, чемпионат мира по ментальной арифметике прошел в Москве в начале февраля. Из тысячи претендентов в финал прошли только 120 участников. Лучший результат в итоге показала Алиса Гусева. Она стала обладателем главного приза — путевки в Диснейленд в Париже.

Виктор Жуков
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