Свердловский суд ударил по финансам пермского предприятия

15:17 07 мая 2018 1

Колхоз готовит новую атаку на судей ФОТО: Владимир Жабриков

Колхоз «Богородский» (село Богородск Октябрьского района Пермского края) добился в суде снижения суммы, которую обязан выплатить жителю Свердловской области. Однако, как стало известно «URA.RU», предприятие осталось недовольно и намерено привлечь к ответственности судей.

Ранее свердловчанин Юрий Гордеев и его родственники взыскали с колхоза два млн 200 тысяч рублей. Дело в том, что летом прошлого года Гордеев сбил на своей машине (на скорости 60 километров в час — по версии суда и полиции) семь лошадей, принадлежавших предприятию. От травм, полученных в ДТП, скончалась супруга Гордеева. Семья обратилась в суд и изначально требовала более восьми млн рублей.

«Богородский» же не признал вины, заявил, что судебное решение ставит под угрозу дальнейшее существование предприятия. Кроме того, последовало требование возбудить уголовное дело по факту гибели женщины. Но полиция ответила отказом — стражи порядка считают, что лошади выбежали на дорогу по вине сторожа. Колхоз же отреагировал жалобами на правоохранителей и судей в Следственный комитет (СК) РФ.

Председатель колхоза Виктор Несмиянов рассказал «URA.RU», что на прошлой неделе, 3 мая, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и «урезал» требования Гордеева примерно на полмиллиона (пока судебное решение не получено). Но есть еще один любопытный факт — со свердловчанина в пользу колхоза решено взыскать 105 тысяч рублей в качестве компенсации за погибших лошадей.

«Как это понимать? Выходит, суд признал, что водитель виноват в ДТП? Это решение вызывает еще больше вопросов. История изначально была очень странная. Да, нам удалось „отыграть“ порядка 600 тысяч, но вина колхоза не установлена. Сумма по-прежнему для нас очень существенна. Будем оспаривать дальше», — говорит Несмиянов. В суде «URA.RU» пояснили, что мотивировочная часть решения еще готовится.

Ранее представители колхоза заявляли о готовности обратиться к главе СК Александру Бастрыкину, если правоохранители и судьи так и не займутся расследованием обстоятельств ДТП. Сторону предприятия заняла Союзная общественная палата по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное Общественной палате региона). На объективном расследовании ДТП настаивал и бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов.