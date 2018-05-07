{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
15:17  07 мая 2018 1

Свердловский суд ударил по финансам пермского предприятия

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Колхоз готовит новую атаку на судейФОТО: Владимир Жабриков

Колхоз «Богородский» (село Богородск Октябрьского района Пермского края) добился в суде снижения суммы, которую обязан выплатить жителю Свердловской области. Однако, как стало известно «URA.RU», предприятие осталось недовольно и намерено привлечь к ответственности судей.

Статья по теме
Свердловчанин и силовики создают в Пермском крае новый протест

Ранее свердловчанин Юрий Гордеев и его родственники взыскали с колхоза два млн 200 тысяч рублей. Дело в том, что летом прошлого года Гордеев сбил на своей машине (на скорости 60 километров в час — по версии суда и полиции) семь лошадей, принадлежавших предприятию. От травм, полученных в ДТП, скончалась супруга Гордеева. Семья обратилась в суд и изначально требовала более восьми млн рублей.

«Богородский» же не признал вины, заявил, что судебное решение ставит под угрозу дальнейшее существование предприятия. Кроме того, последовало требование возбудить уголовное дело по факту гибели женщины. Но полиция ответила отказом — стражи порядка считают, что лошади выбежали на дорогу по вине сторожа. Колхоз же отреагировал жалобами на правоохранителей и судей в Следственный комитет (СК) РФ.

Председатель колхоза Виктор Несмиянов рассказал «URA.RU», что на прошлой неделе, 3 мая, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и «урезал» требования Гордеева примерно на полмиллиона (пока судебное решение не получено). Но есть еще один любопытный факт — со свердловчанина в пользу колхоза решено взыскать 105 тысяч рублей в качестве компенсации за погибших лошадей.

Новость по теме
Пермское предприятие, которому грозит разорение из-за смертельного ДТП, готовит письмо Бастрыкину

«Как это понимать? Выходит, суд признал, что водитель виноват в ДТП? Это решение вызывает еще больше вопросов. История изначально была очень странная. Да, нам удалось „отыграть“ порядка 600 тысяч, но вина колхоза не установлена. Сумма по-прежнему для нас очень существенна. Будем оспаривать дальше», — говорит Несмиянов. В суде «URA.RU» пояснили, что мотивировочная часть решения еще готовится.

Ранее представители колхоза заявляли о готовности обратиться к главе СК Александру Бастрыкину, если правоохранители и судьи так и не займутся расследованием обстоятельств ДТП. Сторону предприятия заняла Союзная общественная палата по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное Общественной палате региона). На объективном расследовании ДТП настаивал и бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров