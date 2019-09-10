Во власти Москвы исчезло последнее напоминание о Лужкове

В Мосгордуму вошли разные политические силы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Новый состав Мосгордумы свидетельствует о том, что она перестала быть карманной. Об этом сегодня заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФорГО) Константин Костин. По его словам, обновленный парламент «более адекватно отражает политические предпочтения жителей столицы».

«По сути, мы наблюдаем окончание трансформации Мосгордумы, уход от лужковского формата, когда в думе 90% мандатов принадлежали «Единой России», а 10% — КПРФ. Нынешний состав столичного парламента отчасти повторяет структуру Государственной думы, разве что вместо ЛДПР в Москве появилась крупная фракция «Яблока», — заявил Костин.

Между тем, он подчеркнул, что «Единая Россия» фактически получила в Мосгордуме большинство — 25 мандатов. «Это очень неплохой результат, учитывая высокий уровень конкуренции и плотность негативного информационного потока», — отметил глава ФорГО.

В Мосгордуму седьмого созыва по итогам выборов 8 сентября проходят 20 кандидатов от системной оппозиции. Предварительные итоги выборов по избирательным округам опубликованы на сайте Мосгоризбиркома. Всего в Мосгордуме 45 мест. В 2014 году по результатам выборов в столичный парламент прошли лишь семь человек от оппозиции, а 38 мандатов получили единороссы. В этот раз сегодня кардинально поменялась: у КПРФ — 13 мандатов, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три, у самовыдвиженцев — 25.