Самый узкий участок трассы Челябинск — Екатеринбург расширят до четырех полос

Трассу Челябинск — Екатеринбург расширят до четырех полос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем году начнется расширение до четырех полос последнего 40-километрового участка трассы Челябинск — Екатеринбург, ныне двухполосного. Такое решение принял президент Владимир Путин по просьбе губернатора Алексея Текслера, заявил глава региона корреспонденту «URA.RU».

«Когда мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным, я говорил, что для региона это важная дорога, в том числе в плане агломерационных моментов. Решение принято. Уже с начала следующего года строители выйдут на этот объект. Надеемся, что через месяц состоится конкурс по выбору подрядчика. Проект уже был готов», — сказал челябинский губернатор корреспонденту «URA.RU» в Кремле после встречи президента с избранными нынешней осенью 19 главами регионов.

Проходивший мимо губернатор заметил, что после расширения дороги южноуральские врачи станут ездить на работу в Екатеринбург. Текслер ответил, что широкая трасса важна, чтобы «подтянуть Челябинск к Екатеринбургу». «И когда подтянем, учитывая наши красоты и природу, мы еще посмотрим, кто куда перетянет [врачей]», — пообещал он. Ранее Текслер назвал дефицит врачей проблемой №1 для региона, но правительство области приняло несколько решений о дополнительной поддержке молодых и иногородних медиков, это позволит исправить ситуацию.

Нынешней осенью в Трехгорном хирурги написали заявления об увольнении и-за низких зарплат, и в селе Октябрьском аналогично поступили фельдшеры. Такая же ситуация была в Сатке. В Копейске задерживали зарплату водителям скорой помощи.