Уральские губернаторы улетели на встречу с Путиным

Владимир Путин примет вновь избранных губернаторов в Кремле Фото: Сайт Президента России

Уральские губернаторы в числе 19-ти глав регионов, выигравших выборы 8 сентября, улетели в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Ради этой поездки руководителю Курганской области Вадиму Шумкову пришлось отменить отпуск, сообщили «URA.RU» источники в правительстве Зауралья.

Среди участников встречи также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и выходец из Свердловской области — глава Оренбуржья Денис Паслер. Встреча пройдет во второй половине дня в Кремле. Кроме нее, главы регионов посетят выставку «Золотая осень», открыть которую планирует премьер-министр Дмитрий Медведев.