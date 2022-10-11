Зеленский попросил G7 разместить войска у границ с Беларусью

11 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил мониторить ситуацию на границе Беларуси и Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На границе Украины и Белоруссии можно разместить международную миссию, так как Киев боится вовлечения соседней страны в спецоперацию России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на G7. «Территория Белоруссии уже готовится к удару на Украину, и мы рассматриваем это как угрозу. Украина не планировала нападение на Белоруссию, нас беспокоит только наша территориальная целостность. На границе Украины и Белоруссии можно разместить миссию международных посредников для мониторинга ситуации», — заявил глава Украины на саммите, трансляция его выступления опубликована в telegram-канале. Ранее главы России и Белоруссии договорились развернуть совместную региональную группировку войск. Уточняется, что эта группировка будет состоять из армии и задействуется в случае достижения определенного уровня угрозы. Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Министр обороны Республики отметил, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва.

На границе Украины и Белоруссии можно разместить международную миссию, так как Киев боится вовлечения соседней страны в спецоперацию России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на G7. «Территория Белоруссии уже готовится к удару на Украину, и мы рассматриваем это как угрозу. Украина не планировала нападение на Белоруссию, нас беспокоит только наша территориальная целостность. На границе Украины и Белоруссии можно разместить миссию международных посредников для мониторинга ситуации», — заявил глава Украины на саммите, трансляция его выступления опубликована в telegram-канале. Ранее главы России и Белоруссии договорились развернуть совместную региональную группировку войск. Уточняется, что эта группировка будет состоять из армии и задействуется в случае достижения определенного уровня угрозы. Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Министр обороны Республики отметил, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва.