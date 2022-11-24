Якушеву представили доклад Центробанка о последствиях санкций для УрФО

Владимир Якушев принял главу уральского управления ЦБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономические санкции, введенные странами Запада в отношении РФ, не сказались на финансовой стабильности регионов Урала. Об этом полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву сообщил глава уральского управления Центробанка Рустэм Марданов, рассказали URA.RU в пресс-службе полпредства.

По данным управления Банка России, несмотря на усилившееся санкционное давление, портфель кредитов юридических лиц за год вырос на 15% — до 4,2 трлн рублей. Кредитование малого и среднего бизнеса росло еще более высокими темпами — на 24%, до 567 млрд рублей. Как уточнил Марданов, с момента введения санкций банки реструктурировали 69 тысяч кредитов жителей УрФО на 29 млрд рублей.

«В сегменте розничного кредитования, в частности ипотеки, в начале года на фоне повышения ключевой ставки наблюдалось охлаждение спроса. С понижением ставок объем кредитования начал восстанавливаться. За десять месяцев этого года банки выдали в регионах Уральского федерального округа ипотечных кредитов на 354 млрд рублей», — добавил Марданов.

Якушев, в свою очередь, отметил, что банковский сектор Урала выдержал первые последствия санкций и продемонстрировал слаженную работу. «Очень важно, чтобы сектор сохранял эту сыгранность и продолжал действовать сообща. Такой подход обеспечит устойчивость финансовой системы и даст стимул для развития экономки», — акцентировал полпред.

В предыдущий раз Якушев и Марданов встречались публично в начале марта, когда санкции в отношении России начали ужесточать. Тогда полпред выражал уверенность, что финансовый сектор УрФО справится с выросшим давлением.