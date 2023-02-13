Пермский сенатор раскритиковал североамериканское командование воздушно-космической обороны

Сенатор Пушков: NORAD не понимает, что именно сбивает

14 февраля 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков уличил командование воздушно-космической обороны Северной Америки в некомпетентности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Командование объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) не понимает, какие именно объекты сбивает. Такое предположение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Интрига закручивается все туже. И говорит она, помимо всего прочего, о явной некомпетентности NORAD, которое не понимает, что именно они сбивают», — написал сенатор в своем telegram-канале . Пушков таким образом выступил с критикой в адрес высказывания министра обороны США Ллойда Остина, что не было обнаружено никаких обломков «из всех трех объектов, сбитых ВВС США над Аляской, Канадой и озером Гурон». После «вторжения» китайского воздушного шара военные США успели сбить еще три летательных объекта. Ранее в Пентагоне докладывали, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, который принадлежит Китаю. Военные вначале решили, что не будут его сбивать, но после изменили свое мнение. В китайском МИД заявили, что этот инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух территорий, сообщало RT. В США подозревали инопланетян в запуске аэростата над страной. По мнению Алексея Пушкова, в Штатах таким образом отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках».

Командование объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) не понимает, какие именно объекты сбивает. Такое предположение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Интрига закручивается все туже. И говорит она, помимо всего прочего, о явной некомпетентности NORAD, которое не понимает, что именно они сбивают», — написал сенатор в своем telegram-канале. Пушков таким образом выступил с критикой в адрес высказывания министра обороны США Ллойда Остина, что не было обнаружено никаких обломков «из всех трех объектов, сбитых ВВС США над Аляской, Канадой и озером Гурон». После «вторжения» китайского воздушного шара военные США успели сбить еще три летательных объекта. Ранее в Пентагоне докладывали, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, который принадлежит Китаю. Военные вначале решили, что не будут его сбивать, но после изменили свое мнение. В китайском МИД заявили, что этот инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух территорий, сообщало RT. В США подозревали инопланетян в запуске аэростата над страной. По мнению Алексея Пушкова, в Штатах таким образом отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках».