13 февраля 2023

Пермский сенатор раскритиковал североамериканское командование воздушно-космической обороны

Сенатор Пушков: NORAD не понимает, что именно сбивает
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков уличил командование воздушно-космической обороны Северной Америки в некомпетентности Фото:

Командование объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) не понимает, какие именно объекты сбивает. Такое предположение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Интрига закручивается все туже. И говорит она, помимо всего прочего, о явной некомпетентности NORAD, которое не понимает, что именно они сбивают», — написал сенатор в своем telegram-канале. Пушков таким образом выступил с критикой в адрес высказывания министра обороны США Ллойда Остина, что не было обнаружено никаких обломков «из всех трех объектов, сбитых ВВС США над Аляской, Канадой и озером Гурон».

После «вторжения» китайского воздушного шара военные США успели сбить еще три летательных объекта. Ранее в Пентагоне докладывали, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, который принадлежит Китаю. Военные вначале решили, что не будут его сбивать, но после изменили свое мнение. В китайском МИД заявили, что этот инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух территорий, сообщало RT. В США подозревали инопланетян в запуске аэростата над страной. По мнению Алексея Пушкова, в Штатах таким образом отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках».

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Командование объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) не понимает, какие именно объекты сбивает. Такое предположение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Интрига закручивается все туже. И говорит она, помимо всего прочего, о явной некомпетентности NORAD, которое не понимает, что именно они сбивают», — написал сенатор в своем telegram-канале. Пушков таким образом выступил с критикой в адрес высказывания министра обороны США Ллойда Остина, что не было обнаружено никаких обломков «из всех трех объектов, сбитых ВВС США над Аляской, Канадой и озером Гурон». После «вторжения» китайского воздушного шара военные США успели сбить еще три летательных объекта. Ранее в Пентагоне докладывали, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, который принадлежит Китаю. Военные вначале решили, что не будут его сбивать, но после изменили свое мнение. В китайском МИД заявили, что этот инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух территорий, сообщало RT. В США подозревали инопланетян в запуске аэростата над страной. По мнению Алексея Пушкова, в Штатах таким образом отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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