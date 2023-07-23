ВСУ ударили кассетными бомбами по населенному пункту в ЛНР

ВСУ ударили по населенному пункту
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в ЛНР кассетными бомбами. Об этом заявили силовики ребспублики.
«Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района », — передает информацию силовиков ТАСС. О пострадавших пока информация не постаупала.
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