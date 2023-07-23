23 июля 2023

ВСУ ударили кассетными бомбами по населенному пункту в ЛНР

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ВСУ ударили по населенному пункту Фото:
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ВСУ впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в ЛНР кассетными бомбами. Об этом заявили силовики ребспублики.

«Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района », — передает информацию силовиков ТАСС. О пострадавших пока информация не постаупала.

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ВСУ впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в ЛНР кассетными бомбами. Об этом заявили силовики ребспублики. «Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района », — передает информацию силовиков ТАСС. О пострадавших пока информация не постаупала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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